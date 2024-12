Ascom Panificatori: la consegna dei panettoni all’ospedale dei bambini

Anche quest’anno, la magia del Natale si è trasformata in un concreto gesto di solidarietà con la consueta distribuzione di biscotti e panettoni artigianali del gruppo Panificatori Ascom per i pazienti ricoverati nei reparti di Oncoematologia pediatrica, diretto da Patrizia Bertolini e di Oncologia medica, diretto da Marcello Tiseo. L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare i fondi raccolti dai Panificatori e dal gruppo volontario Adriana Pasini durante le iniziative del 2024 come il November Pork di Sissa e la Piazzetta Solidale di Piazza Garibaldi alla quale si è unito il contributo di Fipe. Preziosa la partecipazione anche quest’anno del Molino Grassi che ha voluto sostenere la raccolta fondi con una propria donazione. L’obiettivo della raccolta è sostenere l’Associazione “Noi per loro” e il progetto “Insieme con Te” Munus per il nuovo Centro Oncologico di Parma.

“Questo è un momento per noi irrinunciabile – ha commentato Massimo Fornasari Presidente Gruppo Panificatori Ascom Parma – Un piccolo ma significativo gesto che conferma quanto sia prezioso il sostegno collettivo nel cercare di rendere più caloroso il periodo natalizio per chi affronta momenti difficili e portare un po’ di dolcezza e speranza a chi ne ha più bisogno. Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti i partner che sono stati con noi nelle iniziative dell’anno e in particolare in occasione della produzione del Panettone dei Bambini attraverso la messa a disposizione di locali e materiali di supporto: Molino Denti, Dolcelinea e Parma Cart.”

“Quella con i panificatori è una tradizione che si rinnova ma che ogni anno è unica e speciale – precisano i direttori Patrizia Bertolini e la dottoressa Francesca Pucci per l’Oncologia medica. Il loro sostegno e la loro vicinanza ci aiutano a portare un sorriso ai nostri pazienti, un contributo ai nostri reparti e al mondo del volontariato da sempre al nostro fianco”.

“Per la nostra associazione – ha concluso Nella Capretti, Presidente Noi per Loro – è un onore poter ricevere il supporto del Gruppo panificatori Ascom che da tanti anni ci accompagna nel percorso di sostegno al reparto di Oncoematologia, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie”.