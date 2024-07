Aspettando le Olimpiadi: da Oltre Lab i prossimi incontri di “Fare Rete” tra sport, inclusione e socialità

Prosegue “Fare Rete. Lo sport in piazza, piazza di comunità”, l’iniziativa organizzata da Confesercenti Parma, Comune di Parma e TurboLenta APS, presso Oltre Lab in piazzale Bertozzi. Terminati gli Europei di calcio, ora è il momento di una serie di incontri in programma tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, tutti con inizio alle ore 21, per riflettere e parlare di sport da angolature insolite.

Si parte giovedì 18 luglio con un’autentica parata di stelle della pallavolo italiana: Oltre Lab accoglierà gli azzurri Luca Vettori, Matteo Piano e Jacopo Massari, in dialogo con Giulio Silva per raccontare una storia di amicizia che va ben oltre la carriera sportiva. Dai primi palleggi fatti insieme tanti anni fa tra Parma e Piacenza arriveremo fino ai giorni nostri, con l’imprenditoria etica del marchio “Brodo di becchi”, gli studi di management sportivo al Politecnico di Milano e i numerosi progetti creativi tra scrittura e podcasting.

Martedì 23 luglio sarà invece la volta di Remo Gandolfi, che presenterà il suo nuovo libro “Storie controvento”, dedicato ai maledetti, ai sognatori e ai “perdenti” del mondo dello sport. Potenziali campioni che, per i motivi più vari, non hanno avuto la possibilità di dimostrare appieno il loro valore. A intervistare il noto scrittore e blogger parmigiano sarà il giornalista di Gazzetta di Parma e 12 TV Parma Alberto Dallatana.

“Come favorire la cultura della legalità e dell’inclusione attraverso lo sport?” sarà il tema dell’incontro di giovedì 25 luglio con Fabio Caon, docente di Comunicazione Interculturale e di Linguistica Educativa all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Stefano Brianti, educatore, allenatore e artista. Una serata alla scoperta dei principali progetti nati nel corso della loro lunga collaborazione, come i laboratori “Gioco anch’io” per imparare l’italiano attraverso il gioco del calcio, e la squadra del “Sulle Regole Football Team”, legata all’associazione Sulle Regole di Gherardo Colombo.

Il 26 luglio celebreremo insieme l’apertura delle Olimpiadi di Parigi, che potremo poi seguire insieme da seguire insieme all’Oltre Lab ogni sera a partire dalle 18. Ma ci sarà ancora tempo per gli ultimi due incontri, organizzati in collaborazione con il quotidiano online SportParma, che ci proietteranno alle Paralimpiadi di fine agosto.

“Sport e disabilità: dal tempo libero alle Paralimpiadi” è il titolo dell’appuntamento di venerdì 2 agosto, che avrà come protagonisti Walter Antonini e la squadra ANMIC di Parma. Venerdì 9 agosto invece sarà la volta della squadra di sitting volley della Polisportiva Gioco, con il presidente Marco Tagliavini, il coach Fabio Marmiroli e la capitana Anna Ceccon. Entrambi gli incontri saranno moderati da Simone Carpanini.

Con la fine di luglio da Oltre Lab sbarca la mostra fotografica de “La Polverosa”, la pedalata cicloturistica d’epoca che da quindici anni valorizza i territori e le comunità locali emiliane attraverso la cultura della bicicletta, collaborando con realtà come il Centro Antiviolenza di Parma e la Lega Italiana Fibrosi Cistica, e promuovendo la storia e l’arte della nostra città.