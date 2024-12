Associazione Di Mano in mano Parma: progetto di integrazione “Non è mai troppo tardi”

L’associazione Di Mano in Mano ODV di Parma, da sempre impegnata in progetti di responsabilità sociale, in collaborazione con un sostenitore privato anonimo profondamente legato al territorio, lancia il progetto “Non è mai troppo tardi”, un corso di lingua italiana dedicato a donne straniere.

L’iniziativa trae ispirazione dalla celebre trasmissione televisiva degli anni ’60, condotta dal Maestro Alberto Manzi, che ha contribuito ad insegnare a leggere e scrivere a milioni di italiani. Seguendo lo spirito di quella storica trasmissione, il corso ha l’obiettivo di supportare persone che necessitano di sostegno nell’apprendimento linguistico, favorendo la piena integrazione ed emancipazione di donne che si vogliono risollevare dagli abusi e dalle violenze che le hanno segnate ed ostacolate nelle loro vite.

Il corso, basato su lezioni e progetti di apprendimento individuali, fornirà alle partecipanti gli strumenti linguistici necessari per accedere al mondo del lavoro, costruire un futuro migliore per loro stesse e per le loro famiglie, conquistando così una propria autonomia, per potersi integrare definitivamente nella loro comunità.

“Siamo orgogliosi di rilanciare lo spirito del Maestro Manzi, che credeva fermamente nell’importanza dell’istruzione,” ha dichiarato Anna Biaggi, Presidente di Di Mano in Mano ODV. “Lavoro ed integrazione vanno di pari passo,” ha sottolineato il sostenitore privato che ha reso possibile il progetto. “Sostenendo questo corso, speriamo di creare opportunità concrete per le donne ed allo stesso tempo di fornire una risposta ai bisogni occupazionali del nostro territorio.”

Il progetto “Non è mai troppo tardi” ha l’ambizione di diventare un modello innovativo, replicabile e scalabile che coniughi la necessita’ di integrazione alla crescente domanda di figure professionali nel territorio parmense: un impatto duplice, sociale e lavorativo, i cui beneficiari sono le donne partecipanti e la societa’.

L’associazione Di Mano in Mano ODV invita tutta la comunità parmigiana dei cittadini, delle istituzioni e della comunità economica, a sostenere questo progetto di solidarietà.

“Non è mai troppo tardi” per chiunque volesse dare il proprio contributo ed appoggiare questa iniziativa:

Di Mano in Mano ODV

Telefono: 0521 67 36 10 /335 725G426

E-mail:info@dimanoinmano.org www.dimanoinmano.org