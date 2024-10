Associazione Gaibazzi, conferenze sulla “forma del Tempo”: dialogo tra i professori Ugolotti e Villa

L’Associazione Remo Gaibazzi organizza una serie di conferenze dedicate al tema della “forma del Tempo”, argomento affrontato anche nella mostra, patrocinata dal Comune di Parma, in corso presso la sede dell’Associazione.

Grazie alla collaborazione con l’Università di Parma, il tema della “forma del Tempo” sarà sviluppato in quattro seminari a cura di docenti dei dipartimenti di Scienze della Terra, Fisica e Cinema, che lo affronteranno nell’ambito delle proprie discipline.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Associazione il 18 ottobre e 8, 15 e 29 novembre alle ore 18, ingresso libero, con possibilità di visita della mostra di Remo Gaibazzi ed Eros Bonamini.

La conferenza del 18 ottobre dal titolo “As time goes by – Mentre il tempo scorre” (il primo di due incontri dedicati al Tempo nel Cinema) sarà un dialogo tra Carlo Ugolotti e Paolo Villa, entrambi appartenenti al Dipartimento Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma.

L’incontro analizzerà come il linguaggio filmico abbia saputo concettualizzare e problematizzare i nodi tematici della temporalità. Il cinema è costituito da immagini in movimento, immagini che scorrono su un dispositivo e che, nell’incontro con la luce, si manifestano di fronte all’occhio degli spettatori: la nozione di “Tempo” è pertanto connaturata alla natura di questo mezzo espressivo.

Nel corso del Ventesimo Secolo e nei primordi del Ventunesimo, registi e artisti hanno saputo declinare in diversi modi il rapporto tra narrazione, immagini in movimento e lo scorrere del Tempo. Si passerà dall’analisi della narrazione classica hollywoodiana per arrivare a prendere in esame opere sperimentali e underground che hanno manipolato la materia stessa della pellicola per espandere le possibilità (anche ermeneutiche) del medium.

Le “forme del Tempo” cinematografiche saranno illustrate seguendo diverse direttrici che considereranno tanto l’aspetto narratologico del raccontare per immagini quanto le sue prospettive estetico-formali.