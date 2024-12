Auguri di Buone Feste dal Teatro di Ragazzola nel ventennale dalla inaugurazione

La prima parte della stagione teatrale si è conclusa.

Questo 2024 ha segnato per noi una data importante (i primi vent’anni di attività!), intense emozioni (grazie agli spettacoli proposti), moltissima gratitudine (verso i nostri sponsor, ma soprattutto verso il nostro pubblico) e… anche qualche grattacapo (con l’hackeraggio del profilo Facebook che, però, abbiamo risolto).

Cos’altro possiamo, dunque, augurare per queste Feste imminenti? Forse ciò che abbiamo scelto per il manifesto di quest’anno: tanta coraggiosa immaginazione! Per cambiare la realtà che non ci piace. Per tornare ad avere fiducia nel futuro.

La Direzione del Teatro di Ragazzola