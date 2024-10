Barbero: fino al 5 novembre disponibile su You Tube la lectio magistralis sulla Battaglia di Montechiarugolo

Per tutti gli appassionati che non sono riusciti ad assistere dal vivo, è ora disponibile sul canale You Tube di Città di Parma il video integrale dell’incontro con lo storico Alessandro Barbero dedicato al racconto della campagna di Napoleone in Italia.

L’appuntamento che sabato scorso ha riempito il Teatro Farnese con quasi 700 persone sarà disponibile fino al 5 novembre.

Barbero ha tratteggiato l’itinerario delle battaglie, alla testa dell’Armata d’Italia contro le potenze d’Ancien Régime, che hanno segnato l’ascesa del giovane Bonaparte facendole arrivare fino a Parma e a Montechiarugolo.

