Basilicagoiano, Palio Ermo Colle: l’11 agosto a Villa Borri “The Old Man” del Collettivo Nanouk

Domenica 11 agosto alle ore 21:15, nella splendida cornice di Villa Borri a Basilicagoiano, nell’ambito del Palio Poetico “Ermo Colle”, andrà in scena lo spettacolo “The Old Man” del Collettivo Nanouk.

AutoriI/Interpreti: Linda Pasquini, Marianna Basso e Daniel Tosseghini

Musiche: Sonata no.1 for cello and piano, “The roots, a tale sonata”: adagio molto (like a funeral march) – Ezio Bosso; “The things that remain” – Ezio Bosso; “Time to go” – Danny Bensi, Saunder Jurriaans; “Petricor” – Ludovico Einaudi, Daniel Hope;

Costumi: Francesca Petazzini e Elia Corradini

Disegno luci: Giorgio Peri

Supporto alla coreografia: Daniele Ziglioli

Con il supporto di: Officine Caos di Torino

L’abbandono del tempo presente, sconfitto dai pensieri irrequieti del passato.

L’ eterno ritorno porta sempre più ad un fluire di tormenti che cesseranno solo dopo aver realizzato che ciò che è stato non è più.

“THE OLD MAN”

Tre corpi, tre materie differenti narrano la stessa storia: quella di un uomo e delle sue fragilità. L’old man in balia dei suoi stessi ricordi non ha potere, ne è succube, reagisce al loro volere. Il pensiero di abbandonarli lo spaventa e attrae, imprigionandolo nel limbo dell’incompiutezza. L’abbandono del tempo presente, sconfitto dai pensieri irrequieti del passato. L’ eterno ritorno porta sempre più ad un fluire di tormenti che cesseranno solo dopo aver realizzato che ciò che è stato non è più.

Il nostro desiderio è quello di affrontare questo tema tangibile, delicato e in costante evoluzione, avvalendoci di un processo creativo basato sull’azione e reazione. La scelta di utilizzare tre corpi e densità diverse capaci di creare poi un unico organismo. È proprio cosi che nasce Nanouk, un essere a tre foglie nate da un unico stelo, considerata dapprima erbaccia e poi rivalutata per le particolari sfumature e le resistenti radici

Note di regia: La scelta di sperimentare su tre corpi differenti per dare alla luce tre differenti sfaccettature dell’animo umano: un parte tangibile (Old Man-personaggio), una cruda e oscura (figura con la maschera) ed una sensibile, pura e nuda (3° figura in ordine d’uscita). Abbiamo voluto caratterizzare questi personaggi portandoli agli estremi, gli uni dagli altri, partendo dalle loro gestualità e interazioni, con diverso tatto e materia; i costumi svolgono un altrettanto ruolo, attraverso i colori, i tessuti e l’essere più o meno scoperti, così come richiede l’essenza dei personaggi; con le luci, giocando tra “contro” e oscurità ad atmosfere quasi eteree, dove il corpo illumina ed è illuminato. Lo spettacolo viene diviso in due parti, una prima molto materica di presentazione dei personaggi e delle loro interazioni, ed una seconda, dove questi tre soggetti si spogliano delle loro realtà fondendosi nel loro unico corpo. Una fusione indecisa, “svestiti” allo stesso modo, mantenendo delle proprie peculiarità, si muovono in uno spazio sempre più ristretto e caldo, senza tempo, rimanendo sospesi in un’atmosfera quasi senza tempo.

Il COLLETTIVO NANOUK – Nato nel 2021 dalla collaborazione tra Linda Pasquini, Marianna Basso e Daniel Tosseghini, Nanouk da vita al primo studio di “The Old Man” (sviluppato nel 2022 durante una residenza presso Officine Caos di Torino) presentandolo nel 2023 in diversi festival come “Presente Futuro” (Palermo), “Attraverso la tendenza” (Pescara), “Tanzplattform Bern” (Svizzera), “Festival voci dell’anima” (Rimini) ed altri, ottenendo premi, riconoscimenti ed altre possibilità di ricerca per l’anno 2024. Nel 2023 siamo coreografi della Junior Company di Opificio Movimento (IT). Dal giugno 2023 facciamo parte del progetto per giovani autori “Nuove TraiettorieXL” portando The Old Man alla sua forma definitiva.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo (sotto la barchessa).

Ingresso libero ad offerta

INFO: www.ermocolle.eu palioermocolle@gmail.com tel. 342 1370224

“Continuano il nostro sostegno e la nostra adesione ad Ermo Colle. Siamo infatti molto felici di far parte di questa rete culturale, che unisce luoghi meravigliosi della nostra provincia attraverso il teatro, ed è sempre in grado di farci emozionare e riflettere. Nella tappa montechiarugolese, con The old man del collettivo Nanouk, al centro vi saranno la fragilità umana e le sfaccettature diverse dell’animo umano, che devono imparare a coesistere e a trovare un equilibrio, senza soffocarsi vicendevolmente. Ringrazio dunque l’associazione Ermo Colle per questa magnifica rassegna, organizzata con impegno, passione e competenza, che sono garanzia di qualità. Ringrazio di cuore anche la famiglia Borri per la consueta disponibilità e gentilezza dimostrate nell’accoglierci nella loro splendida villa.” – Laura Scalvenzi, Assessore ai Servizi Culturali del Comune di Montechiarugolo

Il palio poetico musicale teatrale ErmoColle è una vera e propria sfida tra compagnie teatrali, esordienti e non, provenienti da tutta Italia. Unica a livello nazionale, la competizione si svolge ogni anno nel corso delle prime due settimane di Agosto e svela luoghi sempre diversi e suggestivi della provincia di Parma. Gli spettacoli selezionati sono pari al numero dei Comuni aderenti al progetto, che negli ultimi anni risulta essere in costante crescita. Ad ognuna delle compagnie finaliste viene assegnato un luogo da abitare, a cui dedicare e adattare il proprio lavoro artistico per generare un evento di carattere poetico – termine che viene inteso non nel solo senso letterale o letterario, bensì nella sua accezione di “azione poetica”. A sostenere il progetto e ad animare la competizione è la convinzione che il teatro possa valorizzare il territorio, che il territorio, a sua volta, possa nutrire il teatro e che insieme possano generare un dialogo polimorfo, inusuale ma anche armonico, capace di raggiungere luoghi e persone. Al termine della rassegna sono assegnati due premi di pari entità: il primo raccoglie il gradimento del pubblico che si esprime attraverso una votazione; il secondo viene conferito da una giuria di esperti, tra cui attori, registi, giornalisti, musicisti e critici d’arte, che segue l’intero svolgersi del palio assistendo ad ogni rappresentazione.