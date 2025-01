Bedonia ottiene un proroga nella gestione “in economia” dei rifiuti. La soddisfazione di Serpagli

Per noi – comunica il sindaco Gianpaolo Serpagli – questo è uno dei servizi d’eccellenza del nostro comune. Siamo convinti che, per un territorio con le nostre caratteristiche, quella che attualmente portiamo avanti è la gestione migliore che un’amministrazione comunale possa fare. Un livello alto del servizio che negli anni ci ha visto raggiungere la percentuale del 65% di raccolta differenziata.

Per il Comune di Bedonia, che ha una estensione di 170 kmq, 72 frazioni e 240 km di strade comunali, si tratta di un traguardo difficile da raggiungere e complicato da mantenere. Fondamentale è stato l’apporto dei nostri cittadini che hanno creduto al progetto. Pur cambiando le maggioranze politiche questa gestione non è mai stata messa in discussione. Mantenere il servizio, avanzare nella percentuale di raccolta differenziata, tenere dei mezzi al passo con i tempi tutto ad un costo ragionevole “a carico dei cittadini”, non è stata una passeggiata. Quest’anno, inoltre, ci sarà un investimento di 260mila euro per un’isola ecologica totalmente ristrutturata e senza pesare un euro sul bilancio del comune, ma grazie ad un bando regionale.

Ora si apre una nuova fase. La nostra amministrazione perseguirà lo scopo di mantenere il servizio, ma sappiamo che la discussione legale che stiamo percorrendo è complicata e difficile. Ma siamo convinti che sia una “battaglia giusta”, per tenere la TARI a prezzi accettabili, per dare un servizio di altissimo livello e per perseguire una politica ambientale che non mira a fare utili, ma a dare servizi efficienti a tariffe corrette.

Noi ce la metteremo tutta, nel rispetto dei ruoli e delle posizioni in campo. Già il fatto di aver ottenuto una proroga è per noi motivo di vanto e segno che il nostro tanto lavoro politico, tecnico e legale sta dando i suoi frutti.”