Beppe Negri (PD): “Parma esempio per efficienza trasporto pubblico e mobilità sostenibile”

“L’Emilia Romagna è la regione italiana con più capoluoghi green. Parma sale al terzo posto a livello nazionale nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore. Tra i diversi parametri considerati per la ricerca, voglio citarne due in particolare. Innanzitutto l’efficienza del Trasporto Pubblico Locale (TPL): a Parma, in media, nel 2024 un cittadino ha compiuto 20 viaggi in più rispetto al 2023. Una crescita che mostra come il lavoro dell’amministrazione e dell’assessore Gianluca Borghi stia dando i suoi frutti, riducendo l’impatto ambientale e favorendo una mobilità dolce.

Parallelamente Parma si conferma città ciclabile, con oltre 20 metri di superficie ogni 100 abitanti dedicati al trasporto sulle due ruote. Tutti sanno quanto sono affezionato alla nostra amata bicicletta, che ci permette di girare le strade e i quartieri senza inquinare, senza sporcare, in modo veloce e rispettoso dell’ambiente. E poi pedalare è una delle attività più preziose per la nostra salute anche in termini di prevenzione. Su questo mi sento di ringraziare Fiab – la Federazione italiana amici della bicicletta – per il prezioso lavoro di sensibilizzazione e divulgazione sull’importanza delle due ruote.

La Parma che vogliamo e immaginiamo assieme a Michele De Pascale è proprio questa: sempre più smart, sempre più green, sempre meno inquinata e intasata. Per questo dobbiamo proseguire su questa scia anche in Regione, stanziando nuovi fondi per la mobilità sostenibile, anche nell’ottica dei tanti studenti che abitano la nostra città. E poi crediamo molto al progetto di una Fermata dell’Alta Velocità che ricollochi Parma al centro dei principali e più avanzati assi ferroviari.

Certo, occorre sempre considerare che ci sono fasce della popolazione più fragili – come gli anziani e le famiglie in difficoltà – che devono poter continuare ad usare l’auto per le normali attività quotidiane. Dobbiamo lavorare ogni giorno per tutelare queste persone, mettendo al primo posto le loro esigenze, ma sempre con uno sguardo rivolto al futuro, consapevoli che il cambiamento climatico non aspetta: tocca a noi imparare a conviverci in modo virtuoso e rispettoso di tutti”.

Queste le parole di Beppe Negri, candidato al consiglio regionale per il Partito Democratico alle elezioni del 17 e 18 novembre 2024.