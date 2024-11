Beppe Negri (Pd): “Risultato molto importante del Pd, auguri di buon lavoro a Lori, Massari e Daffadà”

“Il risultato molto importante del Partito Democratico, a Parma e in provincia come in tutta l’Emilia Romagna, dimostra ancora una volta la forza della nostra squadra, a cominciare dal nuovo presidente Michele De Pascale, che ha saputo guidare la coalizione con determinazione e pragmatismo”.

Queste le parole di Beppe Negri, quarto classificato alle elezioni regionali nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Parma e provincia, a commento dei risultati elettorali, che lo hanno visto raccogliere un totale di 2.454 preferenze personali.

“Grazie a tutte le cittadine e i cittadini che mi hanno dato fiducia. Faccio i complimenti a Barbara, Andrea e Matteo, eletti in Consiglio regionale, persone che hanno a cuore il futuro della nostra città e della nostra comunità. Con loro portiamo in Regione solide competenze e una spiccata professionalità, per affrontare al meglio le tante sfide che ci aspettano.

A loro e a Michele De Pascale i migliori auguri di buon lavoro”.