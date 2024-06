Bergonzoni e Alessandra Faiella nella rassegna estiva del Teatro di Ragazzola alla Corte Le Giare

Nel weekend dedicato al patrono del paese San Pietro (28 e 29 giugno), il Teatro di Ragazzola propone un super doppio appuntamento estivo nella suggestiva ambientazione della Corte Le Giare.

Sul palco, Alessandra Faiella nella prima serata, e Alessandro Bergonzoni nella seconda.

PROGRAMMA

venerdì 28 giugno ore 21.30

AGE PRIDE

tratto da Age Pride di Lidia Ravera ed. Einaudi

con Alessandra Faiella

Francesca Ruffilli al violoncello

regia Emanuela Giordano

musiche Giovanna Famulari

immagini Cinzia Leone

produzione Teatro Franco Parenti

in collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti

*******

sabato 29 giugno ore 21.30

SEMPRE SIA RODATO

20 prove aperte AL cHIUSO O VICEVERSA

di e con Alessandro Bergonzoni

produzione Allibito srl

CORTE LE GIARE DI RAGAZZOLA

via provinciale vecchia, 33 Ragazzola (PR)

*******

I biglietti di ingresso sono in vendita presso Edicola di Ragazzola, Ortofrutta di Roccabianca, Parma Point, borgo Angelo Mazza, 8/a Parma e Fotovideo Carpediem, via Berenini, 59 Fidenza oppure possono essere pagati con bonifico bancario, carta del docente, 18app previa richiesta al numero whatsapp 339.5612798 o all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it. Il costo dello spettacolo di Alessandra Faiella è di 15 euro, dello spettacolo di Alessandro Bergonzoni di 20 euro, in promozione al costo di 30 euro l’acquisto dei biglietti di entrambi gli spettacoli.