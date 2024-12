Bilancio di previsione della Provincia di Parma: approvata la manovra da 86 milioni di euro

Il bilancio di previsione 2025-2027 della Provincia di Parma è stato approvato definitivamente.

Prima l’Assemblea dei sindaci e, subito dopo, il Consiglio provinciale hanno dato il via libera alla manovra da 86 milioni di euro complessivi per il 2025 con investimenti per 29 milioni di euro dei quali 12,5 per l’edilizia scolastica e 16 per la viabilità ai quali si affiancano i primi 500mila euro (su un totale di 5 milioni di euro nel triennio 25-27) destinati ad un intervento di restauro e valorizzazione della Reggia di Colorno.

“Approviamo il bilancio entro la fine dell’anno – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia – garantendo così la piena operatività dell’ente a partire dal primo gennaio. La Provincia non ha fonti di finanziamento proprie per gli investimenti, se non l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente, pertanto è fondamentale l’attività di reperimento di fondi dall’esterno: per il triennio 2025-2027 parliamo di trasferimenti dallo Stato e Pnrr per 39,8 milioni; trasferimenti dalla Regione per 14,6 e contributi da privati per 3,9”.

Il vicepresidente Daniele Friggeri si è soffermato sugli investimenti per la viabilità: “Stiamo raccogliendo i buoni risultati della programmazione degli anni passati e rilanciamo, oggi, con ulteriori investimenti che sono il frutto di risorse in arrivo dal Ministero ed indebitamento della Provincia con la richiesta di una piccola compartecipazione da parte dei comuni”.

Dall’assemblea dei Sindaci è arrivato il via libera con 28 voti favorevoli (espressione di 386mila abitanti) e l’astensione di 4 comuni (Colorno, Felino, Fontevivo e Monchio) espressione di 24mila abitanti, mentre 12 erano i comuni assenti (Albareto, Bardi, Bore, Corniglio, Fornovo, Polesine Zibello, Sala Baganza, Solignano, Tizzano, Tornolo, Traversetolo e Varano per una quota di 38mila abitanti).

“Affrontiamo un periodo non semplice – ha dichiarato il sindaco di Parma Michele Guerra – con tagli alla spesa degli enti pubblici. Come Comuni possiamo lavorare, in modo virtuoso, insieme alla Provincia, e anche insieme al nuovo governo regionale, per la ricerca di fondi”.

Durante il dibattito sono intervenuti anche i sindaci di Bedonia Gianpaolo Serpagli, con la richiesta di interventi infrastrutturali per Valtaro e Valceno, di Busseto Stefano Nevicati, con la richiesta di sostegno nel percorso di valorizzazione dei luoghi verdiani e di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari, al fine di tenere in dovuta considerazione le problematiche viabilistiche di via Mantova.

Al termine dell’Assemblea dei Sindaci si è tenuto il Consiglio provinciale che ha approvato definitivamente il bilancio.

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale anche l’approvazione di una convenzione tra la Provincia e l’Agenzia del Demanio per delegare a quest’ultima la progettazione complessiva di una nuova parte dell’Istituto Berenini di Fidenza. Si tratta della realizzazione di un progetto del valore di circa 5 milioni di euro che prevede la demolizione di alcuni edifici nell’area del Berenini per consentire la costruzione di una nuova palazzina in grado di ospitare 12 aule.

“Una convenzione molto importante – ha commentato il consigliere Fabio Bonatti – perché permette di avviare un iter che ha come obiettivo il miglioramento degli spazi scolastici per i nostri ragazzi e le nostre ragazze”.