Bonifica, a Medesano risparmio idrico di oltre il 30% per 13 mila ettari agricoli, via ai lavori sul Canale del Duca

Il Consorzio della Bonifica Parmense prosegue la sua costante attività di incrementare i servizi al territorio migliorando notevolmente le performances nella gestione della risorsa idrica e nel risparmio della stessa.

Ovunque possibile e facendo leva sulle professionalità tecniche interne, la Bonifica da alcuni anni sta intercettando con successo rilevanti linee di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie che consentono di poter investire sul territorio ottimizzando con profitto la propria attività sia in funzione irrigua che di scolo.

È il caso, tra gli altri, dell’intervento nel comprensorio di irrigazione denominato “Sanvitale” che attraversa una buona parte delle aree di competenza e che ha nella zona di Medesano il centro nevralgico del progetto.

L’ammontare complessivo dell’opera, che permetterà un importante risparmio idrico (oltre il 30%) integrato da un proficuo utilizzo dei sistemi avanzati di telecontrollo e che incrementerà quindi anche gli standard di sicurezza idraulica, è di 3.310.000 euro; un importo ingente per un sostegno economico che la Bonifica Parmense realizzerà contando su oltre 500 mila euro di proprie risorse, 2.709.821 euro dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e 100mila della Regione Emilia-Romagna.

L’intervento riguarderà primariamente l’irrigazione delle aree prospicenti il Canale del Duca in un comprensorio particolarmente esteso di 13.622 ettari, ove vengono praticate colture tipiche della zona come foraggio per produzione di parmigiano reggiano, cerealicole, orticole (per lo più pomodoro) e avrà come obiettivo primario l’ammodernamento della complessiva funzionalità sia strutturale che idraulica dello stesso.

Oltre a ciò, si effettueranno ulteriori lavori sulla diramazione dello stesso Canale del Duca denominata “Condotta di Medesano” grazie a migliorie che saranno completate sul rivestimento e sulle opere già presenti lungo il corso d’acqua artificiale di bonifica. Gli interventi saranno tutti all’insegna della massima sostenibilità e vocati al risparmio idrico mediante il ripristino dell’impermeabilizzazione delle sponde e le installazioni di paratoie “smart” (gestite da remoto e alimentate da pannelli solari), dei misuratori nei punti di distribuzione di trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei volumi d’acqua erogati e delle apparecchiature finalizzate al telecontrollo.

“L’intervento sul Canale del Duca – ha evidenziato la presidente del Consorzio di Bonifica Parmense Francesca Mantelli – unisce più valori in un unico progetto che realizzeremo in un territorio fondamentale per le produzioni agricoli e agroalimentari di qualità Dop e Igp. In più le attività progettuali consentiranno di migliorare più in generale anche il contesto ambientale attraverso la realizzazione di trappole per sedimenti in linea con le direttive comunitarie e regionali, che concentreranno in zone specifiche l’accumulo degli stessi sedimenti presenti nelle acque e con il duplice vantaggio di diminuire la torbidità lungo il canale e facilitare le operazioni di estrazione dei sedimi accumulatisi nel tempo garantendo un minor impatto sull’ecosistema del Canale”.

Questa metodologia operativa potrà ridurre e localizzare gli interventi di pulizia del canale che talvolta possono causare l’eventuale depauperamento della flora e fauna acquatica.