Bormioli Pharma con Chiesi per il primo packaging farmaceutico in PET Carbon Capture

Bormioli Pharma, leader nelle soluzioni di packaging farmaceutico, ha annunciato oggi una partnership con Chiesi, l’azienda biofarmaceutica internazionale orientata alla ricerca (Gruppo Chiesi), per la fornitura di flaconi in PET Carbon Capture. I contenitori saranno utilizzati per confezionare un farmaco indicato nelle profilassi e nel trattamento delle riniti allergiche stagionali e perenni e riniti vasomotorie.

Questa fornitura introduce per la prima volta l’impiego di un flacone in PET Carbon Capture in ambito farmaceutico, garantendo vantaggi ambientali ed elevati standard di sicurezza per i pazienti. I flaconi in PET Carbon Capture consentono infatti una riduzione del 21,9% in kg di CO 2 equivalente rispetto al PET tradizionale, mantenendo livelli di estraibili paragonabili a quelli registrati dal PET standard.

Il PET Carbon Capture viene prodotto catturando le emissioni di carbonio, che vengono poi trasformate attraverso un processo di fermentazione in BioMEG, la molecola chiave per la produzione di PET. Il materiale è riciclabile e mantiene le stesse prestazioni meccaniche e fisiche del PET tradizionale.

“L’accordo raggiunto con Chiesi per la realizzazione di uno dei loro prodotti con flaconi in PET Carbon Capture dimostra sia le prestazioni sia la sicurezza di questi contenitori, oltre al crescente impegno del settore farmaceutico verso la sostenibilità“, ha commentato Andrea Lodetti, CEO di Bormioli Pharma. “Per Bormioli Pharma, questo è un ulteriore riconoscimento degli elevati standard di qualità raggiunti dalle nostre soluzioni di packaging. Ad oggi, quasi la metà delle nostre vendite è costituita da prodotti realizzati con materiali a basso impatto, grazie allo sviluppo di EcoPositive, una delle più ampie offerte di packaging farmaceutico sostenibile, che comprende oltre 3.000 articoli in vetro e plastica”.

Considerando la sola offerta di contenitori in plastica a basso impatto, la gamma EcoPositive ha registrato una crescita a volume del +304% (baseline 2021) e sta contribuendo alla realizzazione della strategia aziendale “50-in-5”. Questo piano mira a raggiungere il 50% di materiali sostenibili nei prodotti venduti entro il 2025: nel 2023 la quota era del 45%, con un ulteriore incremento a quasi il 47% nella prima metà del 2024.

Questo importante traguardo per la sostenibilità nell’industria farmaceutica è sorretto da una catena di fornitura all’avanguardia, che vanta contributi significativi da parte di due leader internazionali nelle soluzioni sostenibili: LanzaTech Global, specializzata nel riciclo del carbonio, la cui tecnologia cattura e ricicla le emissioni di carbonio per trasformarle in CarbonSmart ™ MEG, e Plastipak, un pioniere in soluzioni innovative di imballaggio e riciclaggio a livello globale, che produce Carbon Capture PET, con sede in Piemonte.

(*) Secondo uno studio sugli estraibili condotto da un laboratorio terzo per conto del Gruppo Chiesi e finalizzato a confrontare flaconi realizzati in PET convenzionale e in Carbon Capture PET, entrambi di colore ambra.