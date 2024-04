Busseto, Brigati e Leoni (Consiglieri di minoranza): “Fatture Tari, inerzia colpevole dell’Amministrazione Comunale”

L’Amministrazione comunale di Busseto ha preso una decisione unilaterale lasciando ai cittadini l’onere di saldare le fatture TARI entro il 10 aprile anziché a giugno come precedentemente concordato. Questo atto ignora completamente le difficoltà economiche che le famiglie già affrontano a causa del contesto attuale, dimostrando un totale disinteresse per le necessità dei cittadini.

Sottolineiamo con fermezza che il comune di Busseto si distingue per essere tra i primi a far pagare i propri cittadini, sia ad aprile che in ottobre, contrariamente ad altre amministrazioni, che hanno concordato scadenze più tardive, rispettivamente il 31 maggio e il 2 dicembre.

La comunicazione anticipata da parte di Atersir sulle scadenze della TARI, risale all’inizio dell’anno, e solleva interrogativi legittimi su quali azioni l’Amministrazione Nevicati abbia intrapreso per tutelare le famiglie. È stata effettuata una pressione significativa per proteggere i cittadini o si è permesso che tutto procedesse senza opposizione?

È evidente che l’Amministrazione Nevicati avrebbe potuto e dovuto fare molto di più per difendere gli interessi dei cittadini, anziché cedere passivamente di fronte a un colosso come Iren, che pure continua a registrare profitti consistenti ogni anno. Invitiamo quindi l’amministrazione a rinegoziare immediatamente le scadenze riportandole alle date consuete.

Nicolas Brigati e Gianarturo Leoni – Consiglieri di minoranza di Busseto