“Noi di Montechiarugolo” presenta il programma elettorale sabato 4 maggio

Sabato 4 maggio, alle 17.30 a Monticelli, Daniele Friggeri insieme ai candidati della lista Noi di Montechiarugolo, presenterà il programma elettorale in vista delle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno.

“In buona parte il nostro programma raccoglie il testimone del lavoro fatto in questi cinque anni di mandato – anticipa il sindaco ancora in carica -, un percorso che ci ha permesso di raggiungere obiettivi importanti per la comunità, nel sociale, nelle opere pubbliche, nella promozione del territorio e che è possibile rilanciare con idee ed energie nuove per fare ancora dei passi in avanti. E poi sono presenti alcune novità, a cui teniamo molto, per rispondere alle nuove sfide del territorio e rilanciare l’azione di governo”.

La presentazione del programma sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la sede elettorale per questa campagna. L’appuntamento è alle 17.30 in via Montepelato Sud 3/a.

A seguire, aperitivo al bar Giardino con Dj set a cura di Pietropaolo Mora, in arte dj Pillo. L’evento è aperto a tutti.