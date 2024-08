Calestano: 35enne coltiva marjuana in casa, denunciato

Si era costruito una piccola serra in camera da letto, per coltivare le sue piante. I Carabinieri sequestrano otto piante di Marjuana in vaso.

*******

I Carabinieri della Stazione di Calestano (PR), nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 35 enne, per detenzione e coltivazione illegale di sostanza stupefacente del tipo marjuana.

I fatti risalgono a due giorni fa, quando una pattuglia dei Carabinieri di Calestano, verso le 02.00 nel corso di un servizio per il controllo del territorio, notava il 35enne, italiano residente in un Comune dell’alta Val taro, che mentre si trovava nelle vicinanze di un locale di intrattenimento, ubicato in una frazione del comune di Calestano, alla vista dei Carabinieri cercava di disfarsi di un marsupio, lanciandolo a terra.

I militari, recuperato il marsupio, hanno rinvenuto al suo interno un barattolo di vetro contenente 5 grammi di marjuana. A questo punto è scattata la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, a seguito della quale i militari hanno rinvenuto, in camera da letto, una piccola serra costruita artigianalmente con cartoni e fogli di alluminio fornita di un impianto di illuminazione a led, con all’interno 8 piante di marijuana coltivate in vaso, di differenti dimensioni e differente livello di crescita.

Nel corso della perquisizione sono stati recuperati altresì 8 grammi di semi di marjuana. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto è stato sottoposto al vincolo del sequestro e per il 35enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per detenzione, coltivazione e produzione illecita di sostanza stupefacente, del tipo marjuana.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma