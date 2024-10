Alla Camera di San Paolo affrescata da Correggio conclusi i lavori di valorizzazione

Sono conclusi i lavori di valorizzazione della Camera di San Paolo che avevano preso il via nei mesi scorsi.

Il Complesso monumentale di San Paolo rappresenta una delle eccellenze architettoniche, storiche e culturali più importanti della città di Parma, con origini ascrivibili al X secolo. In particolare, la Camera di San Paolo, anche detta “Camera della Badessa”, è affrescata dal Correggio e dall’Araldi nella prima metà del XVI secolo.

Gli interventi, a cura di Parma Infrastrutture, hanno comportato un investimento di 250.000 euro e hanno riguardato l’adeguamento degli impianti elettrici, meccanici e antincendio e la riqualificazione dell’illuminazione dell’intero percorso museale, con anche il ripristino delle corrette condizioni climatiche a tutela degli affreschi presenti nel plesso museale.

Più nel dettaglio, i lavori hanno visto il rinnovo dell’impianto e dei presidi antincendio; rinnovo dell’impianto d’illuminazione ordinario volto alla valorizzazione degli ambienti e degli affreschi; rinnovo dell’impianto d’illuminazione di emergenza; installazione di un impianto di telecamere di sicurezza e per la rilevazione fumi, di nuovi impianti antintrusione e di deumidificazione ambienti nella sala del Correggio e dell’Araldi, inserito all’interno di nuovi elementi con funzione di piantane di illuminazione e sedute per una totale integrazione estetica e funzionale dell’esperienza museale. Sono inoltre stati realizzati nuovi totem in tutti gli ambienti con la doppia funzionalità informativa e di illuminazione.

Durante il periodo di chiusura della Camera è stata anche revisionata l’intera grafica della segnaletica interna ed esterna. I testi descrittivi nel percorso museale sono stati redatti da Alessandro Malinverni in collaborazione con Fiadda Emilia-Romagna e Fondazione Gualandi, utilizzando accorgimenti grafici, lessicali e sintattici in logica “Easy-to-read” per renderli accessibili a un’ampia utenza, nella logica di veicolare le informazioni senza ridurle o banalizzarle.