Campagna Amica: dall’olivo alla tavola, sabato e domenica a Barriera Repubblica e in Ghiaia

Doppio appuntamento a Parma, nei mercati di Campagna Amica, dedicato all’olio extravergine di oliva italiano, per conoscerne tutti i segreti e le molteplici proprietà e fare un raffronto, attraverso una degustazione guidata, delle caratteristiche e differenze tra oli di diversi territori italiani.

Il primo appuntamento è in programma per sabato mattina 30 novembre dalle 10 alle 12 al Mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica con una esposizione di oli per mettere a confronto l’olio evo Toscano, quello Siciliano e quello Pugliese.

Il secondo appuntamento sarà per domenica 1 dicembre al Mercato Coperto contadino Campagna Amica di Piazza Ghiaia 25, per una degustazione guidata da Francesca Ferrari, imprenditrice agricola della Lunigiana dell’omonima azienda agricola di Pontremoli.

Sarà lei – comunica Coldiretti Parma – ad accompagnare dalle 10 alle 11 la degustazione di tre oli extravergine italiani, quello Toscano, quello Siciliano e quello Pugliese.

Sempre domenica 1 dicembre, all’interno del Mercato Contadino di Piazza Ghiaia, sarà possibile scoprire le proprietà antiossidanti dell’olio di oliva evo e i suoi effetti benefici per il nostro organismo anche in cosmesi e per la casa, attraverso la scoperta di una gamma di prodotti per il corpo e per l’ambiente: creme corpo e viso, oli essenziali e saponi.

“Questi eventi – evidenzia il direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi – rappresentano per i frequentatori dei Mercati di Campagna Amica e per tutti i cittadini un’opportunità in più di conoscenza sull’origine e l’etichettatura del vero olio extravergine di oliva italiano per fare acquisti consapevoli. L’olio extravergine di oliva rappresenta un comparto strategico per il made in Italy agroalimentare ma, purtroppo, c’è ancora troppa concorrenza sleale, speculazione e mancanza di trasparenza, che mettono a rischio uno dei prodotti emblematici della dieta mediterranea. Per questo è di estrema importanza lavorare sulla tracciabilità e certificazione delle produzioni e garantire sicurezza ai consumatori e tutelare i nostri produttori agricoli contro il falso made in Italy”.

Chi parteciperà a questi appuntamenti potrà anche approfittarne per fare una spesa di qualità, scegliendo nel vasto assortimento di prodotti locali d’eccellenza e di stagione, che caratterizzano i mercati di Campagna Amica e fermarsi anche per la pausa pranzo contadina nel Mercato Coperto di Piazza Ghiaia.