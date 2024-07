Campanini, (Pd): “Grazie alla Caritas, sul tema povertà continueremo a lavorare in concreto”

“Innanzitutto auguri alla Caritas per i suoi 50 anni di intensa attività e un sentito ringraziamento per tutto quanto ha fatto e continuerà a fare per le persone più povere e più fragili. Ritengo che vada accolto con grande grande attenzione l’appello del Vescovo Mons. Solmi a uno sforzo collettivo sul problema della povertà: un tema che sta assolutamente a cuore a questa amministrazione e maggioranza, come nei giorni scorsi è stato evidenziato, e che vede nel Patto Sociale per Parma uno strumento concreto di azione.

Lasciando volentieri ad altri sterili polemiche, crediamo che il problema riguardi tutti, a partire dalle istituzioni nazionali e locali, fino alla comunità civile nel suo insieme, e dobbiamo purtroppo ricordare, come è emerso nello scorso Consiglio, che la riduzione dei finanziamenti statali ai Comuni e ad altre misure di sostegno economico diretto non aiuti certo ad affrontarlo meglio.

In ogni caso, ognuno è chiamato a fare interamente la sua parte e per questo motivo riteniamo sarebbe utile, alla ripresa dei lavori consiliari, lo svolgimento di una Commissione consiliare Welfare in cui, a partire dalle importanti rilevazioni della Caritas e anche di altre eventualmente disponibili, si faccia il punto sulle azioni in corso e da portare avanti in tema di povertà e di aiuto alle persone più fragili.”



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico – Parma