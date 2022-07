Campari: “Ok emendamento Lega per indennizzi e tutela concessionari auto”

“L’approvazione in aula al Senato dell’emendamento Lega a tutela dei concessionari di autoveicoli è importante per il settore. Il provvedimento introduce strumenti utili a fronteggiare le difficoltà che queste attività si trovano ad affrontare tra cui l’indennizzo in caso di recesso anticipato del contratto di concessione da parte della casa madre, utile a riequilibrare anche posizioni di debolezza contrattuale. I rimborsi saranno calcolati in base agli investimenti fatti e l’avviamento, oltre ai mancati introiti attesi in base al fatturato storico. Ringrazio il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti da cui ha avuto inizio l’iter dell’emendamento, approvato in commissione Trasporti e poi in aula al Senato. La Lega è sempre dalla parte dei lavoratori”.

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega in commissione Trasporti di Palazzo Madama.