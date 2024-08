Canile e gattile municipale, Cavandoli (Lega): “Comune rescinde contratto con i gestori dopo le mie segnalazioni”

“La scorsa settimana sono intervenuta in consiglio comunale con una comunicazione urgente sul polo integrato degli animali d’affezione di via Melvin Jones. Ho evidenziato la situazione del gattile municipale dove l’ennesima epidemia di parvovirus ha determinato la chiusura degli ingressi e non è ancora stata risolta, causando la morte di molti animali anche giovani, come segnalato dai volontari che prestano servizio presso il polo occupandosi dei gatti randagi. Ho chiesto all’amministrazione maggiori controlli su chi gestisce il servizio sul quale il comune investe giustamente somme importanti, ricevendo dall’assessore Lavagetto risposte per lo più rassegnate.

Finalmente qualcosa si è mosso: la rescissione consensuale del contratto di appalto per la gestione del canile e gattile municipale è un dato importante per il rilancio delle strutture, sperando che non implichi oneri per il comune e che la decorrenza immediata non vada a ripercuotersi sulla salute dei nostri amici a quattro zampe. L’amministrazione comunale dovrà provvedere a individuare in tempi rapidissimi un nuovo gestore, oltre che completare le ombreggiature assenti in molti box dei cani che già soffrono per il gran caldo. La Lega continuerà a monitorare la situazione dei poli comunali per gli animali, tema molto sentito anche da molti parmigiani”.



Così Laura Cavandoli capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma