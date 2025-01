Carenza di personale? Due Carabinieri in pensione volontari in Procura

È stato sottoscritto oggi il rinnovo del protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Parma e l’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), sezione di Parma.

Il protocollo firmato per l’Anc dal maggiore a riposo Amico Tallini, rinnova, la collaborazione per due anni, dell’accordo sottoscritto con la Procura.

L’accordo prevede lo svolgimento di attività di volontariato negli uffici della Procura.

La Procura prende atto, infatti, della “ormai intollerabile carenza di personale e del continuo incremento delle attività di lavoro attribuite ai nostri uffici – si legge nella nota stampa -”.

Per questo è stata sondata la disponibilità delle realtà territoriali a offrire unità di personale, “in possesso di qualificata esperienza e consolidata professionalità nelle attività di supporto agli uffici giudiziari e di provata affidabilità istituzionale”.

A questo sondaggio l’Associazione nazionale Carabinieri – che raggruppa i Carabinieri in congedo – ha risposto positivamente, mettendo a disposizione due militari in congedo che, ormai da alcuni anni, prestano la loro attività negli uffici della Procura.

“La Procura tutta esprime gratitudine verso l’Arma in generale, verso l’Anc in particolare, e naturalmente verso i due sottufficiali in congedo che, in assenza di qualsiasi obbligo giuridico, continuano a manifestare il loro attaccamento verso lo stato e le sue istituzioni mediante un impegno pressoché quotidiano a supporto della autorità giudiziaria”.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle collaborazioni istituzionali curate dall’autorità giudiziaria con le realtà territoriali e, tra queste, con il Comando Provinciale Carabinieri.