Casa delle Autonomie, presentati i risultati del progetto per la promozione dell’indipendenza abitativa

Il Comune di Parma, in collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale, ha presentato i risultati del progetto “La Casa delle Autonomie”, iniziativa pensata per offrire nuove opportunità alle persone con disabilità e alle loro famiglie, affrontando il delicato tema del “dopo di noi” e promuovendo una vita indipendente. Il progetto ripartirà ad ottobre e durerà fino a gennaio 2025.

Ne hanno parlato l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti; Patrizia Vaccari Responsabile della Struttura Operativa inclusione e persone con disabilità; Matteo Ghillani del Consorzio di Solidarietà Sociale; Marilena Sardella Coordinatrice del Progetto ed Andrea Merighi supervisore del progetto.

A seguito di un questionario sottoposto ai partecipanti, è emerso che il 79% degli utenti si dichiara molto soddisfatto del percorso svolto. Soddisfazione motivata da entusiasmo, partecipazione attiva e autonomia nel ricordare gli appuntamenti. Le attività più apprezzate sono risultate uscire in città (33%), riordinare casa (17%), preparare i pasti (17%) e fare la spesa (12,5%). Il 60% dei partecipanti ha inoltre evidenziato come il progetto abbia migliorato la routine quotidiana, aumentando l’autonomia domestica. Il 73% è molto soddisfatto delle attività proposte, l’86% ha apprezzato molto il coordinamento e l’87% dichiara forte soddisfazione per l’equipe educativa. A conferma dell’apprezzamento riscontrato, le proposte di miglioramento del servizio emerse dal confronto con i partecipanti e le famiglie riguardano tutte l’ampliamento del servizio, con l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti e offrire più giornate di attività e fasce orarie più estese.

Per un suo potenziamento, il Comune sta progettando un nuovo percorso all’interno dell’immobile Il Portico, in ristrutturazione con fondi PNRR, in cui sono previsti 3 appartamenti. L’intervento ha un valore complessivo di oltre 2,2 milioni di euro, di cui 715 mila da fondi PNRR.

“La Casa delle Autonomie rappresenta un passo importante verso l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità a Parma. Grazie alla co-progettazione tra Comune e Consorzio, il progetto fornisce un concreto sostegno a famiglie e partecipanti, garantendo un’esperienza formativa in un contesto sicuro e collaborativo” commenta Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali “Siamo impegnati in un percorso che permetta la creazione di una comunità solida, che non lasci nessuno da solo. Anche il progetto Casa delle Autonomie rientra infatti nel Patto Sociale, che prevede lo sviluppo di azioni dedicate all’inclusione e all’accessibilità, con un approccio che preveda il coinvolgimento di imprese, cittadini e associazioni in questa missione e visione strategica.”

Il progetto

“La Casa delle Autonomie” prevede la possibilità per gruppi di 4-5 persone con disabilità di trascorrere periodi di convivenza in un appartamento appositamente attrezzato in Via Provesi 12, Parma. Questo spazio di circa 110 mq, recentemente ristrutturato, è stato allestito per favorire lo sviluppo delle competenze legate alla gestione quotidiana della casa e promuovere il benessere emotivo e sociale dei partecipanti. Le attività organizzate, che si svolgono nei fine settimana e durante giorni infrasettimanali, mirano a facilitare una graduale acquisizione di autonomia, coinvolgendo attivamente anche le famiglie.

Weekend di autonomia

Circa 20 persone hanno l’opportunità di trascorrere un weekend al mese (dalle 9 del sabato alle 18 della domenica) in piccoli gruppi, per sperimentare momenti di vita autonoma sotto la supervisione di professionisti educativi e assistenziali. Durante questi soggiorni, i partecipanti apprendono a gestire attività quotidiane come fare la spesa, cucinare, riordinare la casa e organizzare il proprio tempo, in un ambiente inclusivo e stimolante che valorizza le preferenze individuali. Il percorso è attentamente monitorato tramite incontri con assistenti sociali, educatori e le famiglie, al fine di garantire un continuo miglioramento.

Training di autonomia infrasettimanale

Altri 10 partecipanti, in linea con i loro impegni, possono vivere esperienze di autonomia durante giorni infrasettimanali, con pernottamenti che avvengono ogni due settimane. Anche in questo caso, le attività si concentrano sull’acquisizione di competenze domestiche e sociali, con una parziale autogestione del gruppo supportata dalla presenza costante di un educatore professionale.