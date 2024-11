Cavandoli (Lega): “Mio impegno per migliorare servizi, sostegni a imprese, tutela aree montane e rurali”

“L’autonomia differenziata varata dal Parlamento grazie alla Lega consente finalmente alle Regioni di poter essere incisive nel rispondere alle sfide del territorio e nell’impiegare risorse. Per questo il mio obiettivo in Regione sarà quello di garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici quali trasporti, scuola e sanità, e di rispondere alle esigenze della provincia con particolare riguardo per aree montane e zone rurali.

La priorità è il benessere e la qualità di vita degli emiliano romagnoli che devono sempre di più affrontare situazioni di criticità e disservizi cronici, e meritano risposte immediate ed efficaci. Mi riferisco ad esempio agli eventi alluvionali che ogni volta causano danni a case, aziende e vie di comunicazione, con la regione che non è stata in grado di realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio. Anche il problema delle liste d’attesa lunghe o addirittura chiuse in ambito sanitario è lungi dall’essere risolto e costringe tanti cittadini ad attendere per esami anche urgenti o a rivolgersi alle strutture private.

Il mio impegno in regione sarà quello di riproporre le politiche premianti che hanno contraddistinto l’azione della Lega a livello nazionale, a cominciare dal sostegno alle famiglie e ai non autosufficienti, gli aiuti alle imprese con particolare attenzione alle aziende agricole che sono un’eccellenza della nostra regione, la promozione del lavoro, del commercio e del turismo.

Chiedo il voto e il sostegno dei cittadini della provincia di Parma per accompagnare la nostra terra in un processo di miglioramento e innovazione che sappia coniugare il rilancio dei centri urbani, la ripopolazione delle aree montane e la tutela delle tante comunità locali con le loro culture e tradizioni”.

Così Laura Cavandoli, candidata nella lista della Lega della provincia di Parma al consiglio regionale dell’Emilia Romagna alle elezioni del 17 e 18 novembre 2024.