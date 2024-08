Centerline: “La pista del Verdi sarà allungata di 150m per i Boeing 757”. Nocargoparma: “Aerei vecchi e rumorosi”

“Aumento del traffico passeggeri dagli attuali 125 mila a 700 mila all’anno per i prossimi cinque anni, pista allungata di 150 metri per consentire l’arrivo di jet come i Boeing 757, mezzi a batteria per lo spostamento degli aerei e una campagna di marketing per attirare le compagnie aeree europee”.

Andrew O’Brian, 54 anni, Amministratore delegato di Centerline Airport Partners, che ha acquisito il 51% dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, ha rilasciato un’intervista al giornale canadese The Globe and Mail. Il dirigente ha sottolineato che Parma “ha un grande potenziale perché i grandi aeroporti internazionali a un paio d’ore di treno o di auto da Parma sono “saturi”.

“L’aeroporto ha avuto grandi difficoltà per molti anni”, ha dichiarato O’Brian. “Ciò di cui ha bisogno per prosperare è un’iniezione di capitale e l’esperienza del nostro team. Parma è un diamante grezzo. Abbiamo potenzialmente un grande bacino di utenza”. L’amministratore delegato di Centerline ha sottolineato che il piano per l”aeroporto di Parma include l’estensione della pista di 150 metri “che consentirà di trasportare jet grandi come i Boeing 757”.

“Centerline intende inoltre acquistare – prosegue Andrew O’Brian – attrezzature alimentate a batteria come trattori per lo spostamento di aerei nel tentativo di ridurre l’impronta di carbonio dell’aeroporto, oltre a lanciare una campagna di marketing volta ad attirare le compagnie aeree europee”

Secondo quanto riportato dal giornale canadese Centerline “ha accettato di pagare 13 milioni di euro in tre anni per la partecipazione e, con il governo regionale dell’Emilia-Romagna, prevede di investire 20 milioni di euro nei prossimi quattro anni per migliorare l’aeroporto di Parma”.

____

“Il nuovo gestore dell’aeroporto (ora l’aeroporto NON è più di proprietà parmigiana o italiana bensì canadese) ha dichiarato le intenzioni per il futuro: allungare la pista per far arrivare i Boeing 757. Grazie al Sindaco e ai Consiglieri comunali che hanno votato Sì all’allungamento della pista, la nostra città sarà sorvolata a bassa quota da aerei più grandi, rumorosi ed inquinanti: il Boeing 757 è un aereo uscito di produzione nel 2004…con buona pace di chi si aspettava gli aerei ad idrogeno. NOcargoparma non si rassegna a vedere peggiorare la qualità della vita di tanti cittadini, non si rassegna a condannare i 1000 bambini che vanno a scuola nelle zone zone di rischio, non si rassegna a respirare un’aria ancora più inquinata, NON si rassegna a svendere il proprio territorio

NoCargoParma