Centro Famiglie Distretto Parma, “Gruppi di Parola”: incontri per bimbi con genitori separati

Inizia lunedì 11 novembre il nuovo percorso dei Gruppi di Parola, gli incontri organizzati dal Centro per le Famiglie del Distretto di Parma (Comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani, Torrile) rivolti a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni che stanno vivendo o hanno vissuto la separazione dei propri genitori.

Le Conduttrici (pedagogiste, counsellor, psicologhe, e mediatrici familiari esperte e qualificate) le/li accompagneranno per tradurre in parole le loro emozioni e i loro vissuti, favorendo il confronto tra pari in un clima giocoso e accogliente e migliorando la comunicazione con i genitori per affrontare meglio le trasformazioni della famiglia.

Gli incontri, di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale, si svolgeranno al Centro per le Famiglie di via Marchesi 37/a, dalle 17 alle 19 di lunedì 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre.

Nell’ultima ora dell’ultimo incontro è prevista la partecipazione dei genitori.

Per iscrivere il proprio figlio/la propria figlia al Gruppo di Parola occorre compilare un apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Gruppi-di-Parola e inviarlo all’indirizzo mail centroperlefamiglie@comune.parma.it (è necessario il consenso firmato di entrambi i genitori).

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0521031070, scrivere all’indirizzo mail centroperlefamiglie@comune.parma.it o consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Parma, www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it .

Le conduttrici sono disponibili per colloqui informativi in presenza o online.