Cercano di rubare il denaro di un distributore automatico forzandolo con un cacciavite: denunciate due persone

L’episodio si è verificato nella notte di alcuni giorni fa in via Trento, quando due individui hanno cercato di rubare il denaro contenuto in un distributore.

L’ indagine dei Carabinieri ha permesso l’identificazione dei due presunti responsabili, “già noti” che sono stati denunciati per il reato di tentato furto.

L’imprenditore, accortosi del tentativo di furto, si è recato immediatamente alla caserma dei Carabinieri per formalizzare la denuncia. Durante l’atto, ha consegnato agli investigatori la copia dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato sulla macchina che ha fornito elementi fondamentali per la soluzione del caso.

Dall’analisi dei video, i Carabinieri hanno così ricostruito la dinamica dell’accaduto: i due stranieri si sono avvicinati al distributore automatico in un momento in cui la zona era deserta. Dopo aver alzato il cappuccio delle giacche per celare la propria identità, uno dei due ha estratto un grosso cacciavite, con il quale a turno hanno tentato di forzare l’accettatore di banconote nella speranza di raggiungere il denaro.

Tuttavia, il loro piano non è andato a buon fine: la solidità del macchinario ha impedito l’effrazione, costringendo i due a battere in ritirata a mani vuote.

L’analisi meticolosa delle immagini video registrate ha permesso agli investigatori di identificare i due malviventi in un 48enne ed un 21 enne stranieri, già noti ai Carabinieri.

Nel corso dell’attività investigativa, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, riuscendo a localizzare i due sospettati, che nella circostanza indossavano gli stessi indumenti, indossati

durante l’azione criminosa, andando così a implementare le fonti di prova.

A conclusione dell’attività d’indagine il 48enne ed il 21enne stranieri, già gravati da vicende di polizia per fatti analoghi, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuti responsabili del reato di concorso in tentato furto aggravato.