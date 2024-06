Chiusura campagna elettore di Helene Ianelli, candidata sindaco per la lista “Credo in Berceto”

“Se Berceto deve cambiare, serve il coraggio di voltare pagina e l’unica lista che può garantire di provare il cambiamento siamo noi. Guardate alla componente anagrafica delle altre liste: in una non ci sono giovani, nell’altra ce n’è solo uno. Come possono guardare al futuro di Berceto? La nostra lista fa dei giovani la sua forza, ma una forza che ha i piedi saldamente a terra, grazie all’apporto di persone con esperienza: un ex segretario comunale, un ex sindaco e l’attuale vicesindaco”, conclude così la sua campagna elettorale Helene Ianelli, candidata sindaco di “Credo in Berceto”.

In questi mesi Ianelli e la sua lista hanno completato il tour delle frazioni, incontrato agricoltori, cacciatori, commercianti: “Ma soprattutto – prosegue – abbiamo parlato con la gente. E abbiamo l’intenzione di continuare a farlo anche nei prossimi cinque anni: da questo rapporto con i cittadini, abbiamo molto da imparare e molto da costruire. E vogliamo farlo con loro, perché essere Sindaco di un paese non è essere al di sopra dei cittadini, ma essere al servizio dei cittadini e della comunità. Abbiamo l’umiltà per poterlo fare, non ci interessa il prestigio né tantomeno la poltrona e non abbiamo interessi di parte da mantenere: ci abbiamo messo la faccia e vogliamo che tra cinque anni Berceto possa aver iniziato a guardare avanti. Aver iniziato, perché siamo consapevoli che la sfida non è facile: ci aspetta, prima di tutto, un bilancio molto difficile e lo sanno tutti che senza soldi non si possono fare grandi cose. Ecco perché la nostra è stata una campagna sobria, dove non sono state fatte grandi promesse, ma piuttosto sono state date piccole attenzioni. Attenzioni che siamo certi di poter mantenere”.

“Cambiare – conclude Ianelli – richiede coraggio. Noi abbiamo avuto coraggio nel fare una scelta impegnativa. I bercetesi devono avere il coraggio di scegliere il cambiamento ed il cambiamento è solo nei giovani, in una visione nuova. Io credo in Berceto, noi crediamo in Berceto, l’8 e il 9 giugno credeteci anche voi”. La serata di conclusione della campagna elettorale della lista ‘Credo in Berceto – Helene Ianelli Sindaco’ si terrà venerdì 7 giugno dalle 19.00 al Museo Pier Maria Rossi, con aperitivo.