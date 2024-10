Civiltà Parmigiana: “Presidio della Polizia Locale in centro storico: a che punto siamo?”

Lo scorso dicembre, quasi un anno fa, abbiamo proposto attraverso una Mozione il ripristinare della sede e di un presidio della Polizia Locale in centro storico.

Civiltà Parmigiana ritiene fondamentale la presenza di un punto di riferimento nel cuore della Città dove residenti e turisti possano rivolgersi per informazioni, segnalazioni, denunce o semplicemente consegnare e ritirare oggetti smarriti.

Siamo convinti infatti che, attraverso questa vicinanza, passi il consolidamento e il rafforzamento del rapporto di fiducia tra Istituzioni e Cittadini, ingredienti necessari per una Parma vivibile, accogliente e attrattiva.

Lunedì scorso, durante il Consiglio Comunale, l’Assessore ai Lavori pubblici e Legalità De Vanna ci ha aggiornato sullo stato di avanzamento della nostra proposta, che prevede in sintesi il rafforzamento e l’estensione degli orari del presidio in Piazza Ghiaia, che oggi ospita alcuni agenti del Nucleo del Commercio, al fine di renderlo più operativo e connesso con la sede di via del Taglio.

A quasi un anno di distanza, nessun sviluppo concreto e quanto da noi auspicato rimane ancora solo nella testa e nella volontà nostra e dei Cittadini.

Civiltà Parmigiana continuerà a farsi portavoce delle richieste di maggior presidio e monitorerà l’evolversi della situazione.

