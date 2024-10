Civiltà Parmigiana: presto a Gaione passaggi pedonali rialzati su strada Montanara

Una buona notizia per Gaione: nella primavera del 2025 verranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati lungo il tratto abitato di strada Montanara.

Civiltà Parmigiana esprime soddisfazione per il risultato ottenuto a seguito della propria Mozione presentata nel dicembre 2023 (consultabile al link https://civiltaparmigiana.it/viabilita-strada-montanara-localita-gaione/) con l’obiettivo di dare risposta alle numerose richieste pervenute dai residenti della Frazione.

Da diversi anni, infatti, Gaione lamenta la pericolosità di Strada Montanara a causa del traffico e dell’elevata velocità di transito, anche di mezzi pesanti nonostante il divieto esistente.

Intervento risolutivo? Sicuramente no, ma rappresenta un primo importante passo verso la messa in sicurezza del paese che dovrà necessariamente essere perseguita anche attraverso il continuo e costante controllo delle forze di polizia per contrastare tutti quei comportamenti “irresponsabili” degli utenti.

Civiltà Parmigiana vigilerà affinché gli interventi avvengano nelle tempistiche promesse.

Civiltà Parmigiana