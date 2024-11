Cna organizza un incontro per sensibilizzare sul tema della sostenibilità, il 28 novembre

Per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità e del suo valore strategico, Cna Parma organizza l’incontro “Verso un futuro sostenibile: Report di sostenibilità, Carbon Neutrality e Transizione 5.0”.

L’appuntamento, che si terrà giovedì 28 novembre alle 17, nella sede di Cna Parma (via La Spezia, 52/a) rappresenta un importante momento per le imprese del territorio che potranno confrontarsi con istituzioni ed esperti del settore, per affrontare le attuali sfide ambientali e tecnologiche.

Durante l’evento sarà inoltre presentato il report di sostenibilità del gruppo Cna Parma.

Apriranno i lavori Paolo Giuffredi, presidente Cna Parma, Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma e Davide Goldoni, direttore regionale Crédit Agricole.

A presentare il Report Sostenibilità Cna Parma saranno Andrea Allodi, direttore Cna Parma e Pablo degli Innocenti, Consulente D-Factor.

Seguiranno gli interventi di Elisa Dellarosa, responsabile direzione Affari Societari e Sostenibilità Crédit Agricole Italia “Un quadro del progetto Parma Climate Neutral 2030”, Elisa Sassi, Responsabile tecnica Prefina “Transizione 5.0” e Massimo Nissoli, amministratore unico H&D ESG “La nostra proposta per redigere un piano di sostenibilità in azienda”.