Cn Parma, Missione Sostenibilità: una leva strategica per le poi nel rispetto dell’ambiente

Si è svolto giovedì 28 novembre nella sede di Cna Parma, il convegno dal titolo “Verso un futuro sostenibile: Report di sostenibilità, Carbon Neutrality e Transizione 5.0”, un importante confronto tra istituzioni, mondo bancario ed esperti del settore per affrontare le sfide ambientali e tecnologiche di oggi.

“Questo evento è il frutto di un percorso che Cna Parma ha avviato con convinzione già diversi anni fa – ha dichiarato Paolo Giuffredi, Presidente di Cna Parma, in apertura dei lavori – con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Essere più sostenibili rappresenta una responsabilità indispensabile per la tutela del nostro pianeta, ma può diventare anche una leva strategica per l’innovazione e la competitività delle pmi. Ognuno di noi ha il dovere di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e alla trasmissione alle nuove generazioni di un patrimonio terrestre in cui si possa crescere puntando su soluzioni sostenibili e rispettose per la natura e per l’uomo. In quest’ottica si inserisce il Piano di Azione Parma Climate Neutral 2030, che fornisce strumenti e azioni concrete per accompagnare il territorio verso il raggiungimento della neutralità carbonica”.

Ne ha dato conferma in seguito Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica del Comune di Parma, che ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo, ringraziando Cna Parma per il costante impegno con cui sta accompagnando l’amministrazione comunale in questa missione, tra le più ambiziose per la comunità locale e per l’Unione Europea. Borghi ha evidenziato come, in un territorio caratterizzato da un patrimonio imprenditoriale così fertile, l’amministrazione stia proseguendo concretamente nel percorso delineato dall’accordo, con l’obiettivo di vedere riconosciuti nuovi strumenti di finanziamento più concreti e tangibili per le pmi. Questo grazie anche alla collaborazione di un partner finanziario, Crédit Agricole Italia, che sta sostenendo l’Amministrazione Comunale rispetto all’importante ruolo che ha nella comunità economica della città. Il convegno è poi proseguito con il saluto istituzionale di Davide Goldoni, direttore regionale di Crédit Agricole Italia che ha sottolineato come Crédit Agricole Italia sia una banca universale di prossimità, parte di un grande gruppo internazionale orientato all’innovazione e alla sostenibilità. La parola è poi passata ad Andrea Allodi, direttore di Cna Parma e a Pablo Degl’Innocenti, consulente in Innovation & Sustainability che hanno illustrato il Report di Sostenibilità del Gruppo di Cna Parma.

Andrea Allodi ha sottolineato come la realizzazione di questo progetto rappresenti un importante strumento di autovalutazione sulla creazione di valore per il territorio e per le imprese che CNA Parma rappresenta quotidianamente. Questo ha consentito di effettuare misurazioni precise in termini di governance, benessere dei dipendenti, comunità e ambiente, costituendo una base solida per fissare nuovi obiettivi di sostenibilità per la futura dirigenza, che subentrerà l’anno prossimo. Tra gli obiettivi principali vi sono il miglioramento delle pratiche di governance, l’attenzione all’ambiente, il miglioramento dei servizi per le imprese e il monitoraggio delle emissioni. Pablo Degl’Innocenti ha poi approfondito nel dettaglio la presentazione del Report di Sostenibilità del Gruppo CNA Parma, spiegando di avere operato attraverso il parametro della misurabilità, con l’obiettivo di trasmettere un metodo all’interno dell’Associazione, ma anche fungendo da esempio e da guida per gli imprenditori associati e per il territorio. Ha poi concluso affermando che per la prima volta sono state misurate le

emissioni prodotte dall’azienda per comprendere come poterle ridurre, attraverso analisi sulle aree di miglioramento e valutazioni dell’impatto ambientale, sociale ed economico.

In seguito, Elisa Dellarosa, Responsabile Direzione Affari Societari e Sostenibilità di Crédit Agricole Italia, ha illustrato il ruolo della banca nella partnership con il Comune di Parma nella missione Parma Climate Neutral 2030, evidenziando che il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide del nostro tempo, che richiede una profonda trasformazione del sistema economico con il progressivo abbandono dei combustibili fossili. La transizione energetica è la base per costruire un modello di sviluppo sostenibile e l’evoluzione delle imprese in chiave ESG è un fattore strategico determinante per il posizionamento competitivo e la creazione di valore. Per questo, Crédit Agricole Italia accompagna le piccole e medie imprese nella transizione ambientale e sociale, attraverso strumenti di finanziamento e favorendo l’utilizzo di fondi e incentivi, come quelli previsti dal programma Transizione 5.0.

Piano che viene illustrato in modo specifico da Elisa Sassi, Responsabile tecnica di Prefina, società in accesso al credito e finanza agevolata, che ha l’obiettivo di guidare le aziende nel loro percorso di crescita e di sostenibilità. Durante l’intervento sono state illustrate le opportunità e i benefici previsti dal Piano di Transizione 5.0.

In conclusione, è intervenuto Massimo Nissoli Amministratore Unico di HD ESG, la società della famiglia Harley&Dikkinson nata per accompagnare le imprese verso il raggiungimento degli obiettivi della transizione digitale ed energetica, attraverso un approccio graduale, tecnico e strategico.