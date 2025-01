Collecchio, 25enne senza biglietto aggredisce il capotreno: denunciato

L’episodio è avvenuto a bordo di un treno regionale fermo alla stazione di Collecchio, il capotreno durante un controllo routinario è stato costretto ad usare lo spray al peperoncino contro il viaggiatore aggressivo. Nel contempo i Carabinieri hanno raggiunto in forze il convoglio ricomponendo la lite.

*******

I Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, un 25enne straniero, residente nella zona, poiché allo stato ritenuto responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto dell’indicazione sull’identità personale.

L’episodio è avvenuto nella giornata del 6 gennaio presso la stazione ferroviaria di Collecchio. Il 25enne, salito a bordo di un treno regionale, diretto a Parma e in partenza da La Spezia, ha originato una situazione di forte tensione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il treno, come da prassi, era in fase di controllo da parte del capotreno prima della partenza. Durante questo controllo, il capotreno ha chiesto al giovane di esibire il biglietto. Tuttavia, il 25enne si è rivelato sprovvisto del titolo di viaggio. Non solo ha rifiutato di mostrare il biglietto, ma ha anche esternato palesi rifiuti di esibire un documento e di fornire le proprie generalità. Il capotreno ha più volte reiterato la richiesta ottenendo in risposta una reazione ostile e insofferente da parte del 25enne.

Con l’intensificarsi della tensione, il giovane ha iniziato ad alterarsi furiosamente. La sua reazione aggressiva ha portato a un tentativo di aggressione nei confronti del capotreno, che si è trovato in una posizione difficile e rischiosa. Il capotreno è stato costretto ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per cercare di dissuadere il giovane dall’atteggiamento violento, ritirandosi immediatamente dopo nella cabina del conducente per garantire la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri.

A seguito della richiesta d’aiuto del capotreno, è prontamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Collecchio supportata da una della Stazione di Noceto e da una gazzella del pronto intervento della Compagnia di Parma. I militari sono arrivati sul posto con celerità ripristinando l’ordine e gestendo la situazione. Sul posto hanno ascoltato alcuni testimoni e constatato l’assenza di lesioni tra i coinvolti.

Il 25enne a questo punto è stato accompagnato nella caserma di Collecchio per ulteriori accertamenti.

Al termine dell’attività, accertata l’identità attraverso le operazioni di foto segnalamento, il 25enne, già gravato da numerose vicende di polizia, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato per i reati in titolo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma