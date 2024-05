Collecchio, Assistenza Volontaria e PacC insieme sulla prevenzione della salute dei cittadini

AV Collecchio-Sala Baganza-Felino, un pilastro della solidarietà nel territorio, per festeggiare i suoi cinquant’anni organizza, insieme al PacC, Poliambulatorio Città di Collecchio, un ciclo di incontri sulla salute, confermando l’impegno teso a favorire il benessere della cittadinanza.

Nel clima celebrativo e di collaborazione, AV Collecchio e PacC presentano “i Mercoledì della Salute”, ciclo di conferenze realizzato grazie alla preziosa collaborazione dei professionisti sanitari del Poliambulatorio che relazioneranno sui comportamenti che possono portare un sostanziale beneficio alla singola persona e di conseguenza sulla collettività.

Gli incontri si svolgeranno il mercoledì sera, alle ore 21,00 presso “Assistenza Volontaria Collecchio-Sala Baganza-Felino, in via f.lli Rosselli, 1 a Collecchio.

Questi incontri vantano il patrocinio dei Comuni di Collecchio, Felino e Sala Baganza, un chiaro segnale della forza della collaborazione tra Enti e Istituzioni locali nel promuovere la salute e il benessere della comunità.

Il primo tema affrontato “Benessere in Menopausa”, è in programma il 15 maggio 2024. Gli esperti, tra cui la Dott.ssa Patrizia Greci – Ginecologa PacC, il Dott. Nicola Marenzoni, Chinesiologo ed Osteopata PacC e il Dott. Alberto Vincenzi, Biologo nutrizionista del PacC, offriranno approfondimenti su disturbi ricorrenti, aspetti psicologici, abitudini alimentari e opzioni terapeutiche innovative.

LEGGI ANCHE: https://www.parmadaily.it/limmagine-di-cibus-a-tutta-braga-e-indecente-di-andrea-marsiletti/

Il secondo incontro, “Ascoltiamo il Cuore: a tu per tu con il cardiologo “, si terrà il 29 maggio 2024, con la partecipazione del Prof. Claudio Reverberi, cardiologo presso il CentroCuore PacC. Il Prof. Reverberi affronterà tematiche quali le malattie cardiache più comuni, i fattori di rischio, le modalità di prevenzione e gli ultimi sviluppi nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche. Al termine ci sarà la possibilità per i partecipanti di porre domande.

Barbara Bocci, Responsabile Marketing e Comunicazione del PacC, sottolinea l’importanza di questa collaborazione: “Siamo entusiasti di unirci ad AV Collecchio per diffondere la cultura della salute e della prevenzione nel territorio. Queste iniziative nascono dall’ascolto attento delle esigenze dei cittadini”

Il Presidente dell’AV Collecchio, Roberto Botti, aggiunge: “L’Assistenza Volontaria oggi continua ad assicurare sui tre comuni di Collecchio, Sala Baganza e Felino, il servizio del 118 e il trasporto di chi necessita di un’ambulanza per dialisi, esami, visite e ricoveri. In occasione del 50° abbiamo pensato a queste iniziative di divulgazione in ambito sanitario, per ringraziare i cittadini che sono, da sempre, al nostro fianco. Questi incontri sono la prima tappa di una serie di iniziative che comporranno le celebrazioni del nostro anniversario”.

Al fianco del presidente, il Resp. dei rapporti con enti e istituzioni pubblici e privati, Angelo Schianchi, che evidenzia il valore della collaborazione con le realtà del territorio: “Siamo felici di poter collaborare con il PacC per offrire queste preziose occasioni di informazione e confronto in ambito sanitario”

Costanza Guerci, Assessore alle politiche sociali del Comune di Collecchio, sottolinea l’importanza del sostegno istituzionale: “Il Comune di Collecchio è orgoglioso di patrocinare questi eventi, Un caloroso augurio e ringraziamento ad AV Collecchio per i suoi cinquant’anni di impegno al servizio alla comunità. Grazie inoltre al Poliambulatorio Città di Collecchio, PacC, e ai suoi specialisti per l’impegno nella divulgazione degli aspetti di prevenzione sulla salute. La collaborazione tra AV Collecchio e PacC è un esempio tangibile di come la sinergia tra enti possa portare a benefici concreti per la nostra comunità”

Giuliana Saccani Assessore alle politiche sociali e sanità di Sala Baganza, esprime sostegno al progetto: “Sono importanti iniziative per la cittadinanza, che rientrano nel programma Salute, benessere, e prevenzione. Come amministrazione siamo riconoscenti all’AV per il servizio preziosissimo e indispensabile che, attraverso un volontariato qualificato, svolge sul nostro territorio.”