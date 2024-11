Collecchio, ruba monetine nei distributori di bevande di un’azienda: denunciato 52enne

Rintracciato dai Carabinieri di Medesano in un bar di Collecchio poco dopo il furto mentre prova a farsi cambiare il magro bottino di 70 euro in monetine in banconote.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Medesano, allertati dalla Centrale Operativa, di Salsomaggiore Terme, sono intervenuti presso una azienda di Collecchio, dove era stato compiuto un furto.

Raggiunto tempestivamente l’obiettivo i militari hanno constatato il furto in danno di due distributori automatici di snak e bevande e che il responsabile si era dato alla fuga. All’interno dell’azienda, durante il sopralluogo, i militari hanno accertato che il malfattore dopo aver forzato una porta laterale, una volta penetrato all’interno aveva forzato due distributori di bevande e alimenti asportando la somma di 70 euro in monetine contenuta all’interno di uno dei due.

A seguito di una verifica effettuato nell’immediatezza i militari hanno appurato il sistema di video sorveglianza installato presso l’azienda aveva ripreso l’intera scena, immortalando il presunto autore, durante l’azione. L’uomo, oltre ad aver prelevato l’incasso, ha causato seri danni ad entrambi i distributori automatici.

La pattuglia, acquisiti i fotogrammi ritraenti il responsabile, hanno immediatamente dato il via alle ricerche, battendo le zone limitrofe al luogo del furto, stante il breve lasso di tempo trascorso dall’evento.

Durante l’attività, sulla scorta di una preziosa segnalazione ricevuta dal personale addetto alla vigilanza della ditta ed immediatamente trasferita alla pattuglia in circuito, che è prontamente intervenuta in un bar vicino alla stazione dove, il presunto autore del furto stava tentando di scambiare in banconote le monetine appena rubate.

L’uomo è stato immediatamente identificato dai militari poiché riconosciuto dai tratti somatici e dall’abbigliamento identico a quello indossato dal presunto autore al momento del furto. A questo punto, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le attività di rito.

Dopo la denuncia sporta dal legale rappresentante della società che gestisce l’impianto, acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, i Carabinieri di Medesano, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. un 52enne italiano, dimorante a Parme e gravato da precedenti specifici, ritenuto presunto responsabile, del reato di furto aggravato.

Comando provinciale carabinieri di Parma