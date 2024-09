Collecchio: un laboratorio interattivo contro la dipendenza da gioco d’azzardo

Un laboratorio interattivo e incontri di formazione contro la dipendenza da gioco d’azzardo. E’ l’iniziativa organizzata dal servizio Dipendenze patologiche del distretto Sud-est dell’Azienda USL, che si terrà dal 13 al 19 settembre alla Polisportiva Il cervo di Collecchio in strada Nazionale est, 3.

FATE IL NOSTRO GIOCO

E’ il titolo del laboratorio che offre un’esperienza interattiva della durata di un’ora, per scoprire con l’aiuto della matematica e della psicologia, regole e segreti del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di creare consapevolezza per non cadere nella dipendenza.

L’ingresso è gratuito e rivolto a chi ha dai 14 anni in su. Per partecipare è necessaria la prenotazione dal sito https://fateilnostrogioco.it/collecchio/.

Il laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; il sabato,

dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; la domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per informazioni, si può scrivere alla e-mail ftinelli@ausl.pr.it.

Il laboratorio è ideato dalla società di comunicazione e divulgazione scientifica torinese Taxi 1729.

INCONTRI DI FORMAZIONE

Sempre nei locali della polisportiva Il cervo, sono organizzati anche incontri formativi rivolti al personale sanitario, sociale e socio-sanitario. Il primo appuntamento dal titolo “Fate il nostro gioco – il Laboratorio” è per venerdì 13 settembre dalle 9 alle 13. Mentre l’incontro dal titolo “Tra matematica, psicologia e azzardo” si terrà il 19 settembre, dalle 14 alle 18. L’incontro “Fate il nostro gioco – il Laboratorio” è replicato domenica 15 settembre dalle 9 alle 13

per i medici di famiglia e pediatri di libera scelta.

La partecipazione agli incontri è gratuita, occorre iscriversi nel sito https://fateilnostrogioco.it/collecchio/. Gli incontri sono tenuti da professionisti del servizio Dipendenze patologiche del distretto Sud-est e di Taxi 1729.

Il progetto di prevenzione al gioco d’azzardo è realizzato in collaborazione con Pedemontana sociale e Unione Montana Appennino Parma Est, con il patrocinio del Comune di Collecchio.