Colorno, acquista online un Iphone ma dopo tre bonifici non arriva nulla: denunciate 2 truffatrici

Conclusa dai Carabinieri di Colorno un’articolata indagine a seguito della quale una 50enne ed una 60enne italiane, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva sono state denunciate alla Procura di Parma per il reato truffa.

Ad incappare nella solita truffa della vendita on line di merce che non viene mai spedita questa volta è stata una poco più che ventenne residente nel comune di Colorno che, desiderosa di acquistare uno smartphone, dopo diversi giorni di navigazione su internet si è imbattuta nell’offerta di un articolo di suo interesse, un Iphone 14 Pro Max, ad un prezzo vantaggioso.

E’ iniziata così una contrattazione tramite lo scambio di e-mail, che portava alla fine la vittima ad effettuare alcuni bonifici, su due diversi codici IBAN, fino a completare l’intera cifra pattuita di 400 Euro.

La vittima, dopo un periodo di attesa di 5 giorni e vari tentativi di avere informazioni sul suo “pacco”, si è dovuta rassegnare all’evidenza di essere stata truffata. Mentre le due presunte truffatrici come da copione sono sparite nel nulla. La ragazza a questo punto, amareggiata si è recata ai Carabinieri per sporgere denuncia.

I Carabinieri di Colorno hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la minuziosa analisi della documentazione bancari e telefonica acquisita, hanno individuato quelle che al momento sono ritenute le presunte responsabili della truffa.

Al termine dei riscontri le due donne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di truffa.

I Carabinieri ricordano che sempre più spesso gli internauti si lasciano attirare da proposte commerciali convenienti, ma spesso e volentieri impossibili, allo scopo risulta essere particolarmente utile consultare le raccomandazioni che vengono riportate alla specifica pagina dedicata del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, raggiungibile al seguente link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe, costantemente aggiornato, in cui vengono indicate le tecniche più frequentemente utilizzate per evitare di cadere in raggiri.

I presidi dell’Arma dei Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio, anche attraverso specifici incontri, organizzati in sinergia con le Amministrazioni locali e associazioni varie, finalizzati a sensibilizzare anche le fasce deboli, e i militari impiegati nelle diverse centrali operative sono a disposizione di chiunque abbia necessità di chiedere consigli, informazioni ed altro non solo sulla tematica legata alle truffe on line.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma