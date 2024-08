Colorno, era nudo alla guida di un furgone rubato

I Carabinieri di Colorno, due giorni fa, al termine dei doverosi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 50enne magrebino, in Italia senza fissa dimora in quanto presunto responsabile del reato di ricettazione.

L’episodio risale a due giorni fa, quando una pattuglia dei Carabinieri di Colorno, allertata dalla Centrale Operativa di Fidenza che aveva ricevuto la segnalazione, è intervenuta alla ricerca di un furgoncino sul quale era stato visto salire un uomo completamente nudo.

Va da sè che nemmeno il caldo torrido di questi giorni poteva giustificare la presenza sulla strada Asolana di un uomo completamente e pertanto i Carabinieri si mettevano all’immediata ricerca del mezzo per verificare chi fosse quell’uomo così insofferente al sole della bassa.

Ricevuta la segnalazione che indicava il modello del veicolo e la direzione i militari, dopo una manciata di minuti, verso le ore 13,00 percorrendo la Provinciale in direzione di Casalmaggiore, se lo trovavano davanti e decidevano di seguirlo, optando per fermarlo in sicurezza non appena le condizioni del traffico l’avrebbero permesso.

Raggiunto il centro abitato di Casalmaggiore, il furgoncino entrava nel parcheggio di un supermercato e sopraggiunte le condizioni di sicurezza veniva bloccato.

Alla guida del mezzo in effetti veniva trovato un uomo completamente nudo, con i vestiti riposti sul sedile, che i militari provvedevano a fare indossare prima di farlo scendere.

Gli accertamenti effettuati sulla targa del furgone, facevano emergere che il mezzo era di proprietà di una ditta di Reggio Emilia dalla quale era stato rubato poche ore prima, così come confermato dal titolare, al quale il mezzo è stato restituito.

L’uomo, sottoposto a foto segnalamento in quanto sprovvisto di documenti è risultato gravato da una segnalazione di polizia per un reato analogo commesso alla fine del mese di luglio u.s.

Accertata l’identità, per il 50enne, al termine dei dovuti riscontri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scatta la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di ricettazione.