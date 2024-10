Colorno: esercitazione “anti piena” di Aipo, Protezione Civile e Comune di Colorno

Eseguite dai tecnici le manovre di difesa idraulica grazie all’utilizzo dei panconi installati da AIPo che hanno sostituito i sacchi di sabbia impiegati in passato

A quasi un anno dal battesimo dell’opera di difesa idraulica, realizzata da AIPo con lo scopo di difendere e tutelare le aree che si affacciano sulla sponda destra del torrente Parma in prossimità dell’abitato di Colorno, si è tenuta una esercitazione tecnica straordinaria integrata da una prova di montaggio dei cosiddetti “panconi” che hanno sostituito i circa 2000 sacchi di sabbia impiegati in casi di piena in passato. La mattinata di attività ha visto la stretta e fattiva collaborazione tra il Comune di Colorno, il personale tecnico dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po e la Protezione Civile di Colorno. All’iniziativa ha presenziato anche il Sindaco di Colorno Cristian Stocchi.