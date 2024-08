Colorno, sorpreso con patente revocata e si spaccia per il fratello

Fermato alla guida della sua auto, 47enne italiano si spaccia per il fratello. La motivazione: “era alla guida dell’auto senza patente in quanto revocata da nove anni.

I Carabinieri di Colorno, nei giorni scorsi al termine dei doverosi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 47enne italiano presunto responsabile di false attestazioni ad un Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona.

L’episodio risale alla fine del mese di luglio u.s. quando una pattuglia della stazione Carabinieri di Colorno, impegnata in uno dei tanti servizi di controllo del territorio, in Torrile, ha proceduto al controllo di una autovettura con alla guida un 47enne italiano residente in altra provincia.

Alla richiesta di esibire la patente di guida l’uomo dichiarava di averla dimenticata a casa, con tutti gli altri documenti. Invitato a fornire le proprie generalità, il 47enne forniva ai Carabinieri le generalità del fratello, pensando di farla franca. I Carabinieri però in considerazione dello stato d’ansia che andava via via aumentando, intuendo che qualcosa non andava, hanno approfondito gli accertamenti, scoprendo che la patente abbinata alle generalità fornite dall’uomo era scaduta e dopo la contestazione dell’infrazione al C.D.S. per “guida con patente scaduta” intimavano all’uomo di presentarsi in caserma per consegnare la patente di guida scaduta che sarebbe stata successivamente trasmessa in Prefettura.

Il giorno seguente l’uomo si è presentato in caserma, ed ha rivelato ai militari che la sera precedente aveva fornito le generalità del fratello in quanto lui non era più titolare di patente perché revocatagli con provvedimento prefettizio nel 2015.

Accertata l’identità del 47enne, al termine dei dovuti riscontri per il 47enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scatta la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma per i reati di false dichiarazione ad un P.U. e sostituzione di persona.