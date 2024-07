Commette un furto al  parco divertimenti “Divertilandia”: arrestato

La sera di lunedì scorso, alle 22.30, due volanti della Polizia sono intervenute al parco divertimenti “Divertilandia”, dopo la segnalazione di un furto in atto da parte dell’Istituto di vigilanza privata Sicuritalia, che tramite il sistema di videosorveglianza, aveva notato all’interno dei locali la presenza un uomo con indosso abiti chiari, verosimilmente una maglietta t-shirt bianca e un cappellino da baseball.

Gli equipaggi delle volanti durante il controllo, hanno notato in prossimità di uno stradello sterrato, non distante dal parco divertimenti, la sagoma di un uomo accovacciato dietro ad un new jersey.

L’uomo, che in un primo momento ha cercato di eludere il controllo, è stato identificato per un cittadino italiano 42enne, già conosciuto agli operatori e indossava gli stessi abiti della persona vista attraverso il sistema di videosorveglianza.

Alla richiesta del motivo della sua presenza in loco, il 42enne non riusciva a fornire alcuna spiegazione.

Gli operatori inoltre rinvenivano nel posto dove l’uomo si era nascosto, un sacco nero contenete 5 bottiglie di superalcolici e una bicicletta nera da uomo: il fermato asseriva che la busta non era di sua proprietà e che aveva acquistato la bicicletta da un soggetto all’interno del Parco Ducale, senza però poter fornire ulteriori particolari.

Ma a incastrarlo è stato il proprietario dell’esercizio commerciale “Divertilandia” che ha riferito dell’ammanco di cinque bottiglie di superalcolici, ovvero le stesse trovate dai poliziotti e riconosciute dal proprietario.

Dal controllo fatto alla struttura è emerso, inoltre, che la porta di accesso era stata forzata, e che il telaio risultava deformato e dalla successiva visione delle immagini il fermato è stato riconosciuto senza ombra di dubbio, come l’autore del furto avvenuto qualche minuto prima al parco.

Alla luce di ciò il soggetto veniva accompagnato in Questura dove il 42enne residente a Parma, ma di fatto senza fissa dimora, con numerosi precedenti di Polizia per ricettazione, violazione di domicilio, porto di oggetti e armi atti a offendere maltrattamenti, nonché gravato da avviso orale del Questore.

L’uomo è stato arresto per il reato di furto aggravato. Dell’arresto veniva data immediata notizia all’autorità giudiziaria che ha disposto di trattenere nelle camere di sicurezza della Questura in attesa in attesa del giudizio di convalida.

Il giudice all’esito del giudizio, ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano presso la polizia giudiziaria.

Sono in corso approfondimenti investigativi al fine di verificare il suo eventuale coinvolgimento in altri furti in danno di esercizi commerciali con la tecnica della “spaccata”.