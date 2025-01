Complesso monumentale della Pilotta: apertura straordinaria per Sant’Ilario

Lunedì 13 gennaio 2025, in occasione delle celebrazioni per Sant’Ilario, patrono della città di Parma, il Complesso monumentale della Pilotta e l’Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista saranno eccezionalmente aperti secondo i consueti orari di apertura.

In particolare, il Complesso monumentale della Pilotta sarà visitabile dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso e ultima emissione di biglietti alle ore 18.00), mentre l’Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Rimarrà chiusa per l’intera giornata la sala egizi/ceramiche, mentre la Sala nord 2 chiuderà alle 14.00.

Oltre alle collezioni permanenti conservate nei suoi vari istituti – la Galleria Nazionale, il Teatro Farnese, il Museo Archeologico, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoni – la proposta espositiva della Pilotta è al momento arricchita da due mostre temporanee, anch’esse aperte in via eccezionale.

Non solo carta bianca, organizzata dalla Fondazione Museo Bodoniano e curata da Andrea De Pasquale, direttore scientifico della Fondazione stessa, in programma dal 17 novembre 2024 al 26 gennaio 2025, presenta una serie di supporti di stampa meno noti, tralasciando quindi la classica carta bianca. Pergamena, seta, carta colorata e legno i materiali che scandiscono le sezioni dell’esposizione, volta a valorizzare il patrimonio conservato nel Complesso monumentale della Pilotta.

La Galleria Nazionale propone invece la mini mostra dossier dedicata a Giorgio Gandini del Grano (1500?-1538), in programma dal 7 dicembre 2024 al 29 gennaio 2025, che raccoglie quattro delle otto opere oggi attribuite al pittore. Al centro del progetto La città di Parma presentata alla Vergine, dipinto recentemente acquisito dal Museo e opera capitale dell’artista.

Se per entrambi gli istituti l’accesso avverrà secondo le tariffe ordinarie e l’acquisto del biglietto è possibile anche online, per l’Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista è però necessaria la prenotazione, suddivisa per fasce orarie di 30 minuti e con una capacità massima di 15 visitatori. I musei recupereranno la chiusura settimanale martedì 14 gennaio 2025.

Oltre all’apertura speciale di lunedì, per le due mostre sono in programma una serie di visite guidate con ingresso agevolato a € 5,00, ore 18.00, nelle date seguenti: mercoledì 29 gennaio per Giorgio Gandini del Grano, mercoledì 15 e martedì 21 gennaio per Non solo carta bianca.