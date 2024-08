Comune di Parma: una convenzione per aiutare persone vulnerabili e anziani non autosufficienti

Una convenzione triennale tra Comune di Parma, Proges, Società Dolce e Punto Famiglia Assistance per pensare e realizzare insieme dei sostegni in favore delle persone vulnerabili e degli anziani non autosufficienti del Distretto di Parma: un modo per creare un sistema di supporto ai bisogni, sempre più crescenti e differenziati, delle persone più fragili e degli anziani.

L’investimento del Comune di Parma per questa progettualità è della cifra complessiva di 379.760 euro, derivante da fondi PNRR dedicati al sociale per un importo pari a 320.000 euro distribuiti sulle tre annualità, e di 59.760 euro di fondi del Comune di Parma dedicati a “Anziani: progetti a favore della domiciliarità”. La convenzione sarà finalizzata a aumentare i sostegni alle persone vulnerabili e alla prevenzione del processo di inserimento in strutture degli anziani non autosufficienti del Distretto di Parma, con il rafforzamento dei percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio in fase di dimissione protetta. La durata del progetto andrà da agosto 2024 al 31 marzo 2026, con possibilità di rinnovo o riprogettazione.

“Questa convenzione – commenta l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – si inserisce pienamente nelle linee guida sulle quali abbiamo voluto basare il Patto Sociale Per Parma: un’azione sinergica da parte di enti, istituzioni, associazioni, cooperative e realtà del territorio per potenziare la rete dei servizi e costruire delle progettualità capaci di rispondere ai problemi molto complessi di tipo socio sanitario che interessano le persone più fragili e le loro famiglie. Il progetto prevede inoltre la presenza fondamentale dei Servizi delle nostre Aziende Sanitarie, ossia Ausl e Azienda Ospedaliera Universitaria”.