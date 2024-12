Concerto di Capodanno in Piazza, le modifiche alla viabilità

In occasione del concerto di Capodanno 2025 che si svolgerà in piazza Garibaldi martedì 31 dicembre sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

In strada Farini, da borgo Palmia a piazza Garibaldi istituzione del senso unico alternato. In piazza Garibaldi restringimenti localizzati di carreggiata per installazione e smontaggio apparati.

L’area riservata alla sosta taxi in strada Mazzini sarà spostata in viale Toschi e strada alla Pilotta.

Dalle 16 del 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio 2025 e comunque fino a cessate esigenze, divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza per i seguenti tratti stradali: piazza Garibaldi; strada Mazzini, da via Carducci esclusa a piazza Garibaldi; strada Mazzini, da ponte di Mezzo a via Carducci eccetto residenti; strada Della Repubblica, da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio.