Condannato a oltre 13 anni e arrestato medico 70enne che lavorava anche a Parma

È terminata la vicenda processuale e il medico 70enne Gianfranco De Lorenzis è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione per gravi reati contro la persona commessi negli anni dal 2007 al 2016.

L’Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Parma ha quindi emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti, a seguito del quale i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, effettuate le verifiche e i riscontri del caso, accertavano che il ricercato non si trovava a Parma, ma nella sua terra di origine. Operando in piena sinergia con i colleghi pugliesi della Compagnia Carabinieri di Lecce, effettivamente rintracciavano l’uomo, che veniva tratto in arresto il pomeriggio del 19 luglio dalla Stazione Carabinieri di Melendugno (LE) e tradotto presso la Casa Circondariale di Borgo S. Nicola a Lecce.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma