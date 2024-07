Confartigianato: incontro a Borgotaro su sfide e opportunità per il nostro Appennino tra valore d’impresa e servizi

Si terrà venerdì prossimo a partire dalle 17,30 presso l’Unione dei Comuni di Borgotaro in piazza 11 Febbraio l’incontro “L’impresa artigiana e lo sviluppo dei territori montani – sfide e opportunità per favorire una crescita sostenibile e inclusiva , valorizzando le risorse naturali e culturali uniche delle aree montane”.

Un appuntamento particolarmente rilevante perché consentirà di conoscere , in maniera capillare, i dati statistici analitici del settore grazie ad un approfondito report tematico che fotografa, ad oggi, lo stato di salute della nostra montagna relativamente al settore di impresa e del commercio. “Impresa che, come ribadito in sede di presentazione dal presidente provinciale di Confartigianato Enrico Bricca – in queste aree di prossimità, più che in altre, rappresenta di per sé un valore anche sociale e di sviluppo per queste realtà che talvolta soffrono per talune carenze infrastrutturali o a causa delle più gravi ed impattanti ripercussioni del mutamento climatico in atto”.

E proprio il report “Montagna futura” redatto da Confartigianato che organizza l’evento ha l’intento di guardare al domani esaminando i trend e le tendenze specifiche della regione Emilia Romagna calando sulla nostra provincia e in particolare sulla Valtaro e la Valceno questa prospettiva all’insegna dei valori più solidi che questi territori confermano periodicamente. L’appuntamento di Borgotaro, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, si aprirà con il saluto istituzionale del Sindaco di Borgotaro Marco Moglia , cui seguiranno le introduzioni del presidente di Confartigianato Parma Enrico Bricca e di Davide Servadei presidente di Confartigianato Emilia Romagna. A seguire la tavola rotonda con il Consigliere Regionale Matteo Daffadà, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Vincenzo Colla. La cittadinanza è invitata.