Consiglio dell’Unione Pedemontana: approvato il Bilancio di previsione 2025-2027

Welfare e sicurezza restano al primo posto tra le priorità dell’Unione Pedemontana Parmense. Una conferma che sta anche nei numeri del Bilancio di previsione 2025/2027 approvato dal Consiglio nel corso dell’ultima seduta di martedì 17 dicembre a Collecchio. Seduta che si è aperta con un minuto di silenzio per la tragica scomparsa dell’ex sindaco di Berceto Luigi Lucchi.

«In un conto economico in cui non era facile comprendere tutto e allo stesso tempo coprire tutto dal punto di vista finanziario, abbiamo trovato un equilibrio», ha esordito l’assessore al Bilancio dell’Unione e sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri, ringraziando la responsabile dei Servizi finanziari Elena Gatti, la struttura e i sindaci dell’ente prima di scendere nel dettaglio del previsionale.

Relativamente al 2025, si stimano entrate per 15 milioni di euro, di cui più del 50 per cento, pari a 8,3 milioni, arriveranno da trasferimenti. Le spese saranno invece poco meno di 16milioni di euro e l’equilibrio dei conti verrà raggiunto con l’applicazione dell’avanzo e del Fondo pluriennale vincolato.

La principale voce di entrata è costituita dai trasferimenti dai cinque Comuni (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), pari a 2,26 milioni di euro. Circa 150mila euro in meno rispetto al 2024. Ci sono poi i 590mila euro provenienti dalle sanzioni al Codice della Strada e i 390mila euro da contributi regionali e statali riconosciuti dal Piano di Riordino Territoriale (PRT) per le funzioni conferite in Unione. Altri 100mila euro arriveranno dall’Imposta di Soggiorno per lo sviluppo del Turismo, il 30 percento in più rispetto all’anno in corso grazie anche ad un ritocco verso l’alto delle tariffe.

Ma come verranno spesi i soldi dei contribuenti dell’Unione? Tra le voci principali in uscita, 5,7 milioni di euro serviranno a finanziare Pedemontana Sociale, l’azienda che eroga i servizi alla persona per anziani, disabili, minori, famiglie e disabili. Altri 2,2 verranno destinati al Corpo di Polizia Locale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, 1,9 milioni per l’esercizio delle funzioni associate e il Personale, 131mila per il Turismo e 215mila per lo Sviluppo economico e la competitività.

Si prevede, inoltre, la restituzione di 459mila dall’avanzo di bilancio a favore dei Comuni che vanno ad aggiungersi ai 1,26 milioni già tornati nelle disponibilità degli enti tra il 2022 e quest’anno per far fronte all’aumento dei costi e delle utenze. Un passaggio importante, perché «non tutti i Comuni riescono a certificare un avanzo per l’anno in corso e applicarlo nel Bilancio di previsione», ha rimarcato Friggeri.

Relativamente agli investimenti, tecnicamente le “spese in conto capitale”, tra le voci principali si trovano 130mila destinati al completamento del sistema di videosorveglianza e i 53mila per progetti di sviluppo della digitalizzazione, a favore del Servizio Informatico Associato (SIA).

Il bilancio di previsione è stato approvato con il “sì” compatto della maggioranza “Pedemontana Socialista e Democratica”. Posizioni diversificate, invece, tra i consiglieri dello schieramento di minoranza “Cambiamo la Pedemontana”, con i voti contrari di Massimiliano Bonu, Francescantonio Fedele e Giorgio Rossi, mentre Nelda Conti, Filippo Casolari, Gabriele Zanettini, Maria Caterina Pinelli e Federico Ceci si sono astenuti. Contrario anche il consigliere Varoli, del gruppo “Sala Attiva – Cambiamo la Pedemontana”.

Turismo: più marketing territoriale, bicicletta e cammini

Il Consiglio dell’Unione ha anche approvato il nuovo regolamento per la riscossione dell’Imposta di soggiorno, che prevede un aumento di 50 centesimi al giorno, definito dalla Giunta, per alberghi, residence, agriturismi e le case vacanze. Invariata, invece, la tariffa per i campeggi, che resta a 30 centesimi. Complessivamente il gettito dell’imposta stimato nel preventivo 2025 è pari a 100mila euro, il 30 per cento in più rispetto a quest’anno, e servirà per potenziare le attività di comunicazione e marketing, che verranno affidate ad un’agenzia specializzata «per una promozione anche al di fuori dei confini nazionali», ha precisato la delegata al Turismo dell’Unione, e sindaca di Collecchio, Maristella Galli. «Investiremo in particolare su due ambiti: quello cicloturistico-enogastronomico, con la manifestazione Gravel Gourmet, e i cammini, storici e religiosi. Diversamente dagli anni sorsi, in cui c’erano manifestazioni più locali, ci focalizzeremo su questi due ambiti – ha aggiunto –, sempre coordinandoci con Destinazione Turistica Emilia e con gli organizzatori delle altre iniziative nei territori vicini al nostro. Una strategia decisa insieme agli assessori al Turismo dei Comuni alla luce dei dati sulle presenze, sui quali intendiamo confrontarci con albergatori e commercianti».

La modifica del regolamento è stata approvata dalla maggioranza “Pedemontana Socialista e Democratica”. Tra i consiglieri dello schieramento di minoranza “Cambiamo la Pedemontana, Bonu non ha partecipato al voto, visto che Montechiarugolo non aderisce al Servizio Turistico associato; contrari Fedele e Rossi, mentre Conti, Casolari, Zanettini, Pinelli e Ceci si sono astenuti. Voto contrario anche dal consigliere Varoli del gruppo “Sala Attiva – Cambiamo la Pedemontana”.