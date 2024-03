Controlli a Fidenza, guida sotto effetto di alcol: 3 patenti ritirate e 2 auto sequestrate

Nuovo giro di vite dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza nell’ambito della prevenzione – repressione degli illeciti in materia di stupefacenti. Un totale di 10 militari, in uniforme e in borghese, nel pomeriggio\serata di lunedì 25 hanno posto in essere un dispositivo rinforzato del controllo del territorio di competenza, con particolare attenzione all’area cittadina di Fidenza e alla via Emilia, zona Ponte Taro.

In questa occasione i militari sono stati affiancati da un’unità cinofila del Nucleo di Bologna, con un cane antidroga che ha provveduto a scandagliare per ore le vetture sottoposte a controllo e i locali scelti come obiettivi per verifiche più approfondite. Si trattava della stessa unità cinofila che, qualche mese fa, aveva consentito ai Carabinieri di Fidenza di reperire, nel corso di un’operazione antidroga, oltre due chilogrammi di stupefacente occultati all’interno di una struttura alberghiera abbandonata.

Anche in questo caso i controlli hanno dato i loro frutti: sono 6 le persone che, colte nel possesso di modiche quantità di droga, sono state segnalate alla Prefettura di Parma in qualità di assuntori. Si tratta di soggetti gravitanti nel fidentino, di età compresa tra i 20 e i 50 anni. A colpire è la varietà dello stupefacente sequestrato; non solo “fumo” o “erba”, ma anche dosi di cocaina, eroina e chetamina.

Il dispositivo schierato sulla via Emilia, nel contempo, ha sottoposto ad alcoltest una trentina di utenti della strada. In 3 sono risultati fuori dai limiti consentiti; tra questi, 1 uomo di origine sudamericana viaggiava con 0,9 grammi di alcol per litri di sangue, mentre una quarantenne sfiorava l’1,5%. Un terzo individuo, invece, che ha deciso di appellarsi al diritto di rifiutare i controlli (sia per l’alcol che per gli stupefacenti) è stato denunciato, come previsto dal codice della strada, come se fosse risultato positivo oltre i limiti massimi. Per tutti tre i guidatori patente ritirata, e per gli ultimi 2 vettura sequestrata ai fini di confisca.

Il dispositivo, improntato su criteri miranti all’alta visibilità, che garantisce prevenzione e innalza la sensazione di sicurezza percepita dai cittadini, ha sottoposto a controllo oltre 50 vetture, più di 70 persone e 3 locali pubblici.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma