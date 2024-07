Controlli in Bassa Val Taro nel weekend: tre patenti ritirate e due persone denunciate

Tre patenti ritirate e due persone denunciate. È questo il bilancio dei controlli attuati dalla Polizia Locale Bassa Val Taro e dalla Polizia Locale di Noceto nello scorso fine settimana.

Nell’ambito del potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto all’abuso di alcool, anche in chiave di sicurezza stradale, con il costante controllo del territorio attraverso servizi mirati, anche in orario notturno, nel weekend appena trascorso le Polizia Locali di Noceto e Medesano-Fornovo di Taro, in un’ottica di proficua collaborazione, hanno impresso massimo impulso alle attività di controllo dei tre territori, attraverso l’esecuzione di specifici servizi.

Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza stradale, con la predisposizione di posti di controllo nelle ore notturne nel corso dei quali sono state controllate 70 persone e 50 autoveicoli contestando alcune violazioni amministrative relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito del servizio, gli Agenti della Polizia Locale hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due conducenti i quali, alla guida della propria autovettura, date le circostanze e l’evidente stato di alterazione alcolica rilevata con il precursore dagli operatori, sono stati sottoposti all’esame etilometrico all’esito del quale uno è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l mentre l’altro conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 0.8 gr/l ma inferiore ad 1,5 gr/l.

Ad un altro conducente invece è stata contestata la sanzione amministrativa pari a 543 € perché in questo caso il tasso alcolemico era ricompreso tra 0,5 e 0,8 gr/l.

Ai tre, di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, è stata immediatamente ritirata la patente.

Dai Comandi di Polizia Locale sottolineano “la pericolosità della diffusione di alcol tra i giovani e le gravi conseguenze che essa comporta, soprattutto in relazione alla guida”.

I controlli delle Polizie Locali in chiave di contrasto all’abuso di alcool, al fine di preservare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini proseguiranno anche nelle prossime settimane.